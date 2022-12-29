再度合作 姊妹變仇家 王丹妮想揑死廖子妤

外形花弗的栢天男自稱對愛情專一，單身的他對找另一半抱隨緣態度。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】王丹妮、廖子妤、栢天男合演電影《毒舌大狀》將於賀歲檔上映，飾演名模的王丹妮跟演夫妻的栢天男和廖子妤因紛爭，鬧出官司訴訟。王丹妮和廖子妤繼電影《梅艷芳》演姊妹，今回大逆轉演仇家，王丹妮透露拍戲期間投入到有一刻想揑死廖子妤。廖子妤表示鏡頭外，刻意跟王丹妮不交談，保持距離培養情緒，但鏡頭外二人依然是好姊妹。

王丹妮今次跟「家姐」廖子妤在《毒舌大狀》演仇家，透露花了近兩個月研究演繹方式，「我同廖子妤要用好多能量去鬥，情緒抑壓得好辛苦，我試過拍到想衝過對面枱揑死佢」。廖子妤難忘有場探監戲，跟王丹妮怒目對視，富挑戰性又考演技，但覺得好好玩，「鏡頭以外，我們好有默契，刻意分隔開不傾談，讓彼此培養情緒」。

盼夫妻檔再接戲

羅孝勇在戲中演律師，王丹妮稱是首次夫妻檔拍戲，但沒有同場對手戲，希望將來再有機會合作，「我們回家後有默契不談公事，有試過收通告一齊開工，我收工跟他食消夜，食完到他開工，是個好好的體驗」。她笑言飲食有助紓解情感，因要應付多場崩潰戲，多得造型幫她瞬間變殘樣演囚犯，王丹妮笑說：「劃黑眼圈、倒梳頭髮，將指甲變污穢，上妝時間好快，好多時要等『名媛』廖子妤，她每日開工要兩小時以上扮靚才可埋位。」

感謝「子華神」助入戲

廖子妤好開心趁拍戲著靚衫，自嘲現實中沒儀態，跟名媛角色價值觀、身世差距好大，開工前要在家裏著高跟鞋練行路，拿酒杯和吸煙姿勢，「多謝『子華神』黃子華拍電影《飯戲攻心》時教我吸煙手勢，他說吸煙是壞習慣，不過我運用在拍戲上終身受用」。王丹妮也感謝對手「子華神」帶動投入演戲，「他即使不用埋位，也站在鏡頭旁邊交足戲幫我們」。王丹妮、廖子妤和栢天男異口同聲說影帝謝君豪戲味濃，拍法庭戲唇槍舌劍，猶如近距離欣賞一齣舞台劇，歎為觀止。

栢天男自認專一

40歲栢天男是圈中型男，笑言現實中無膽量花弗，對愛情專一，可是入行6年仍未找到對象，「我初入行時無錢識女仔，近年經濟才好少少」。問到想不想娶個「白富美」老婆？他說：「感情隨緣，最緊要溝通到，有人覺得這行易識人，但好多人嫌我啲鬚拮，又怕我講英語難溝通。」

記者：鍾一虹