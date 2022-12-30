憶初入行表演遭無視 陳奕迅誓以好歌聲引爆觀眾膀胱

【明報專訊】陳奕迅（Eason）前晚於紅館舉行第15場演唱會，再被觀眾要求唱《浮誇》，他笑說 ：「這首邊好聽呀，我介紹新歌你聽啦，有冇聽《人啊人》？深入探討人呀，《浮誇》老歌嚟㗎！」觀眾再大叫《浮誇》又𨂽地，Eason說：「前日（26日）我已經講咗這個騷是講now，唔好講番前日啲嘢。」觀眾不罷休，他屈服唱了《浮誇》第二段，並說：「你哋這個年紀好鍾意懷舊，但不可以懷咁耐，人是要向前。」

嬲爆台下賓客猜枚

觀眾因聽得入神又有人掛住拍片，未來得及畀反應，Eason笑說：「你睇你哋，冇乜反應。」觀眾即報以熱烈歡呼聲。他說：「其實我不是好需要反應，太多年試過未唱就好有反應，又試過唱完無反應。」他自爆人生第一個騷是在會展舉行的春茗表演，當年21歲的他未有自己的歌，上台唱偶像張學友的《望月》；他唱歌時，台下的人在猜枚。Eason稱唱完回後台好嬲，並發誓：「以後唱歌要好聽到他們個膀胱爆都不去廁所，留喺度聽我唱，好有動力。不過幾年後，人長大，想人哋尿急到塊臉變紫色都唔畀人去咩？勸都勸佢去啦。後生就應該咁，其實我都好後生，48歲仲好細個，我是一個BB嚟㗎。」演唱會尾聲時，Eason見到大家好熱情，但不能攬攬惜惜好慘，希望2023年補給大家，在街見到就擁抱一下。

娛樂組

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