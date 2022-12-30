靠想念親人觸動情緒 朱晨麗傳授蔣祖曼喊戲秘技

【明報專訊】龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭俊弘、韋家雄與鄭子誠等昨日到鰂魚涌室內攀石場宣傳無綫劇《輕‧功》，他們分成兩組鬥爬得最高及得分最多，朱敏瀚幾乎攀到最高位置，最後體力不繼墮下，幸沒有受傷。另一組鄭俊弘、朱晨麗與蔣祖曼亦不弱，結果打和收場。

蔣祖曼對於劇中多場喊戲獲好評感驚喜，感謝對手和給她意見如何喊得出，包括劇中好姊妹朱晨麗。前晚播出的一集，朱晨麗亦有場爆喊戲，她說：「當時想到自己離鄉別井，很久沒見媽媽，一時感觸便落淚。（喊戲沒難度？）都不是，要有些技巧，想些傷心及容易觸動情緒的事，如與家人的關係和想念的長輩。」與母親是否像劇中角色常吵架？朱晨麗說：「媽媽不在港，我都想和她鬧交，其實母女鬧交是愛的表現，我都想母親在我身邊，開心和傷心都可與她分享，希望她快點來港與我團聚。」

朱敏瀚表示小學時在校內玩過攀石，已20多年沒接觸過攀石，今次再玩，沒有激發他再玩攀石興趣，他最喜歡的運動仍是足球，並稱早前看世界盃，很喜歡C朗（基斯坦奴朗拿度），「他的球隊出局後，看不看都無所謂，不過決賽當晚我都有睇」。

朱敏瀚想做歌手

朱敏瀚透露早前趁開劇前，赴英國欣賞C朗在曼聯最後一場賽事，開心親眼目睹對方入球，「我去到見到個球場已感動到喊，我不知C朗會離隊，所以有什麼想做就去做。（現在想做什麼？）新一年，我想嘗試唱電視劇主題曲或插曲，總之什麼歌都好，就算兒歌都沒所謂，想有自己歌曲，打開音樂平台，JW（王灝兒）答應做我導師。我之前有向高層提過，但未有消息」。他自爆中學時是「咪霸」，但入行後見識過其他歌手唱歌，就不敢說自己唱歌好叻，偶像是陳奕迅，很開心撲到對方今次演唱會飛，又有時間看到。

記者：柯美