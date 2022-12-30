《阿凡達2》兩周破10億美元 《壯志凌雲2》票房冠2022

【明報專訊】還有兩天就迎來2023年，上映兩周的《阿凡達：水之道》，突破10億美元（約78億港元），成為今年最快達此成績的電影之外，也進佔2022年全球最高票房第2位，僅次於湯告魯斯（Tom Cruise）相隔36年主演續集的《壯志凌雲：獨行俠》。

2022年全球電影票房總結，《壯志凌雲：獨行俠》以14.88億美元（約116億港元）成為冠軍，不但是男主角湯告魯斯從影以來最佳成績，早前在串流平台Paramount+上架，亦刷新該台電影首播的最高收視紀錄。今年全球十大票房榜只有3齣電影能衝破10億美元，除了《壯志凌雲：獨行俠》，還有分佔亞季的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》及《侏羅紀世界：統治霸權》。對比新冠疫情前2019年的十大票房，共9齣電影收10億美元以上，今年無疑稍微遜色。

《阿凡達：水之道》雖然票房遜預期，但上映14天已突破10億美元大關，亦是自去年12月上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》用了12日時間有此佳績後，另一最快累收10億美元的電影，而史上僅6齣電影能在兩周內累收10億美元。另外，《阿凡達2》被指不計宣傳費，單是製作成本已斥資約4億美元（約31.2億港元），導演占士金馬倫（James Cameron）曾表示要收20億美元才可收支平衡。以《阿凡達2》現在走勢已達標一半，而上集2009年上映時全球收29億美元（約226億港元），至今仍是最高紀錄保持者。

另一方面，今年的十大票房電影中，動畫僅《迷你兵團2》上榜；合共3部Marvel超級英雄片打入十大，《奇異博士2：失控多元宇宙》、《黑豹2：瓦干達萬歲》與《雷神奇俠4：愛與雷霆》分別位列第4、第6及第9。主攻內地市場的華語片《長津湖之水門橋》與《獨行月球》則排第9及第10位。