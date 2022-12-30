《殭屍校園》登Netflix今年非英語節目榜首

【明報專訊】影視串流平台Netflix日前公布上周12月19至25日收視外，亦總結了2022年收視排名，分英語及非英語電影，以及英語與非英語節目等4類。Netflix方面並公開了部分數據，表示每名訂戶每月平均看6個不同種類的電影或節目；調查公司尼爾森同樣每周公開美國串流平台收視，Netflix引述該公司的報告稱，今年48個星期內Netflix佔去46周的原創劇集冠軍，Netflix電影亦拿走約半數冠軍收視。

今年Netflix最多人收看的英語節目冠亞季分別是《怪奇物語4》、《星期三》及《食人魔達默》。十大最高收視非英語節目，共3齣韓劇上榜，《社內相親》位列第8，《殭屍校園》與《非常律師禹英禑》更包辦首兩位。Netflix方面指出約六成訂戶會看至少一齣韓國作品，在韓國最多人搜尋的十大韓劇中，Netflix出品亦佔去其中6部。不過Netflix非英語節目十大收視榜，西班牙語劇集始終是主流，除了排第7的《茜茜皇后》是德語劇，其餘6個節目分別來自哥倫比亞、西班牙及墨西哥等3個西語國家。

對比在非英語節目表現優異，韓國電影僅周元主演的《救命卡特》躋身非英語電影十大收視榜第7位。打入三甲的《山怪巨魔》、《西線無戰事》及《黑蟹行動》分別來自挪威、德國及瑞典。《鬥氣幹探再出更》和《黑仔刑警》位列第5及第9，令法國成為唯一有兩片上榜的國家。另外，《灰影人》、《超時空亞當計劃》及《紫心愛戀》則分佔英語電影最高收視冠亞季。