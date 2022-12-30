【開箱】《單身即地獄2》 財閥家的戀愛真人騷

【明報專訊】韓國電視台及串流平台今年推出多個戀愛真人騷，如ENA《我是單身》、MBN《恢復單身的男女們3》、TVing《換乘戀愛2》及《戀愛捕手》系列、wavve《喜歡的話請響鈴》，以及Neftlix《單身即地獄》。《單》2021年底首播，隨即掀起熱話，帶挈參加者宋智雅人氣急升。Netflix本月13日推出第2季，內容換湯不換藥，不過參加者背景「升級」，有富二代、韓國小姐、整容醫生及哈佛醫科生等。看着上流年輕男女談情說愛，「情節」會更貼地還是戲劇化？

參加者智慧與美貌並重

有韓版《慾罷不能》之稱的《單身即地獄》， 由有線頻道JTBC製作，全季10集在Netflix獨家首播。跟上季不同，今次每周更新兩集，一改Netflix作品同時上架的習慣。不過第2季的遊戲規則不變，6男6女在韓國的無人小島共度9日8夜，配合陽光與海灘，女的衣著性感，男則大曬肌肉。12名參加者將年齡與職業保密，配對成功才可離開小島，「轉場」到豪華度假酒店共度一晚，並可向對方披露個人資料。

《單身即地獄2》至今播出6集，半數參加者個人資料已公開，職業與家庭背景均大有來頭。其中包括任職證券公司的32歲曹隆載、24歲餐廳大廚金韓彬、曾獲選美季軍的32歲整容醫生申東宇，以及曾在軍隊負責水中爆破的28歲YouTuber金珍映。至於6名女生，分別是25歲首爾大學鋼琴系學生申瑟琪、25歲YG娛樂模特兒朴世正、22歲漢陽大學戲劇系學生李昭隸、23歲哈佛大學醫學院學生李娜丁、28歲畫家崔瑞恩，以及25歲德成女子大學藝術與設計系學生林旻洙。

一衆女參賽者智慧與美貌並重，其中申瑟琪是2020年韓國春香小姐冠軍，韓媒指申父經營整容醫院，還推出肉毒桿菌產品，申瑟琪可說含着金鎖匙出世。崔瑞恩則留學美國，去年獲韓國小姐首爾地區冠軍；林旻洙亦曾選美，奪京畿及仁川區冠軍。節目開始時5女4男上陣，注定至少一名女生無法配對成功，直至中途才添兩男一女，湊夠6男6女。其實與上季一樣，別期望他們成雙成對，製作組加新血志在添亂。選美出身的崔瑞恩與申瑟琪外形及氣質較出眾，亦最受歡迎，甫出場已成為焦點，成為男生爭相追求的對象。

最初「證券暖男」曹隆載被「畫家」崔瑞恩的外形及笑容吸引，崔對他亦有好感，兩人配對成功，前往名為「天堂島」的酒店共度良宵。兩人非常投契，加上崔瑞恩愛笑，個性開朗，曹隆載打開心扉，兩人在泳池邊享受紅酒兼談心。就算安排了兩間房，他倆為爭取聊天機會，曹搬到崔的房間睡在小牀。其後貌似《二十五，二十一》南柱赫的「大廚」金韓彬也對崔瑞恩有好感，主動表示想多了解她，崔深受感動，兩人又成功配對，一同前往「天堂島」，在遊樂場度過愉快時光。「戲劇系學生」李昭隸則對曹隆載一見鍾情，前者多次配對失敗後，鼓起勇氣向曹隆載表白，可惜「神女有心，襄王無夢」，曹隆載多次明示暗示拒愛，女方為此默默落淚。最慘她失去曹隆載，也錯過與其他男生發展的機會。

節目現四角關係

節目中還有另一段四角關係；「富二代」申瑟琪最初對「整容醫生」申東宇感興趣，申也迷上可愛性感的申瑟琪，二人在「天堂島」約會時，申東宇展開猛烈攻勢，頻頻示好的舉動卻讓慢熱的申瑟琪退縮。無論申東宇問什麼，申瑟琪也冷淡地答「不知道」。翌日申瑟琪與金珍映配對成功前往「天堂島」，申撒嬌問金珍映可否幫她拿行李，金答：「要我幫你拿嗎？」申瑟琪又說：「不用。」金珍映灑脫說：「好，你就自己拿吧！」他看似不夠體貼，反而得到申瑟琪芳心。申瑟琪主動向金珍映示愛，金也十分受落，兩人發展迅速。另外，崔鍾宇亦對申瑟琪一見鍾情，對她體貼無比，申瑟琪亦一度感動，但給人「收兵」感覺。

《單身即地獄2》繼續由男團Super Junior成員圭賢、《請輸入關鍵詞》李多熙、《藍海傳說》洪真京及男歌手韓海擔任主持，並以旁觀者身分評論。今季參加者能否像上季人氣王宋智雅般吸納粉絲成為網紅，就要拭目以待。