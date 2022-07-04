MIRROR「勁爆」大贏家 戥Jeremy獲個人獎開心 AK為俊男排名壓碧咸致歉

AK（左圖）跟姜濤、盧瀚霆及呂爵安同躋身全球百大俊男榜，4人排名比「萬人迷」碧咸（右圖）高，AK對此向碧咸道歉。（攝影：鍾偉茵、劉永銳）

【明報專訊】MIRROR在《新城勁爆頒獎禮2022》個人及組合共奪9個獎，氣勢強勁。成員李駿傑（Jeremy）獲勁爆我撐新人，隊友替他開心，Jeremy多謝一班兄弟支持。MIRROR被看好在明天商台《叱咤》頒獎禮繼續做大贏家，但有粉絲認為現場投票選的「我最喜愛」系列獎項欠公信力應取消，副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）稱商台有機制不便給意見。AK與姜濤、盧瀚霆及呂爵安（Edan）躋身全球百大俊男榜，4人排名比英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）高，AK對碧咸說對不起，Edan笑言自信心大增，覺得實至名歸。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵、劉永銳

MIRROR在新城頒獎禮掃9獎，隊長楊樂文（Lokman）表示獲眾多獎不及Jeremy攞勁爆我撐新人那麼開心。Jeremy獲首個個人獎多謝新城、11名支持他的兄弟，以及肯給他出3首個人單曲的公司，明年會繼續唱多些好歌。獲唱作人獎的陳卓賢（Ian）說：「我做音樂，有人聽我寫的歌是很大的鼓勵，能接收到我的信息就更開心。」

盧瀚霆（Anson Lo）奪勁爆我撐歌手，開心推出一些未試過的曲風獲大家接受，希望明年有更多不同嘗試。MIRROR只有9成員出席頒獎禮，姜濤腳傷未癒，邱傲然（Tiger）與王智德（Alton）因病缺席，Lokman笑說：「他們請病假，沒勤工獎，還要扣人工。」他透露3隊友已慢慢康復。

籲歌迷勿為入場投票幫襯黃牛黨

談到組合在《勁爆》橫掃多獎，是否增添在《叱咤》頒獎禮攞獎信心？Lokman稱鼓勵來自大家，「聽多些MIRROR的歌就是鼓勵，這是循環，我們可以做更多歌，獎項是獎勵」。對於有粉絲為入場投選「我最喜愛的歌曲」買黃牛飛，Lokman呼籲︰「不要買黃牛飛助長歪風，浪費金錢買飛，我們會很傷心，大家也不想見到我們傷心。」有指《叱咤》頒獎禮入場門檻高，有歌迷認為現場投票選出「我最喜愛」系列獎項已欠公信力應取消，AK稱《叱咤》有自己機制，他們不便講意見，但明白歌迷感受，未能入場的歌迷可看電視轉播。

姜濤、Edan、AK與Anson Lo躋身全球百大俊男榜，排名比碧咸高，AK說：「Sorry，碧咸。多謝粉絲的用心，這是遊戲，不要太在意排名，浮雲而已。」Edan笑言自信心大增，覺得是實至名歸。

Edan戲言課金入俊男榜

此外，Jeremy與柳應廷（Jer）有份投資的日本餐廳生意甚好，因訂座預約排到明年被投訴。Jeremy被問餐廳的聖誕節營業額時，他說︰「我忙為出席頒獎禮練歌，沒理會。」AK大爆二人的餐廳生意好到不得了，笑稱Jeremy與Jer聖誕後會到半山區睇地，他希望分到一點。至於Anson Lo的時裝品牌亦籌備得七七八八，將於明年1月中成立。未有做生意的Edan笑言︰「我搞百大美男榜，要課金欠人錢。」

保錡為ERROR帶來零的突破

ERROR獲勁爆組合，成員吳保錡奪新人獎。保錡開心獲得第一個個人獎項，感覺夢幻，「10多年前在台下做觀眾，看人攞獎，估不到現在自己攞，像發夢」。梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）讚保錡叻仔，有份角逐去年勁爆新人的他們均未能獲獎，保錡為ERROR帶來零的突破；二人笑稱明年可能是何啓華（阿Dee）攞新人獎，因阿Dee最近開始學唱歌。

阿Dee聞言否認單飛闖樂壇，強調學唱歌為與ERROR開演唱會及職業所需，不過193仍覺得阿Dee明年攞硬勁爆新人。若阿Dee明年單飛闖樂壇便與魏浚笙（Jeffrey）爭新人，193說：「Jeffrey是靚仔派，阿Dee是演技派新人。」阿Dee笑說：「我憑演技獲得唱歌新人獎，緣分到自然會攞到。」

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