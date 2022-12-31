After Class喜首獲組合獎 炎明熹姚焯菲目標女歌手獎

【明報專訊】女團After Class在《新城勁爆頒獎禮2022》獲5獎，組合與鍾柔美（Yumi）奪勁爆新人，還有炎明熹（Gigi）獲歌曲及突破歌手獎、姚焯菲（Chantel）得新媒體歌曲獎。Gigi表示非常開心有一個獎是屬於After Class的，個人努力亦獲獎，「好多謝陪伴我成長的人，包括家人、朋友和粉絲，無論在我開心和不開心的日子，都一路陪我度過」。Chantel與Gigi忘記多謝製作歌曲團隊，Chantel說沒想過得獎和有個人表演，開心又驚訝。談到開場後After Class領取新人獎及表演時三缺一，Gigi解釋公司之前幫她接了工作要趕往另一邊，不覺辛苦，反而是一種鍛煉，有推動力，每個工作都視為鍛煉。

問Gigi目標是否勁爆女歌手？她說：「當然會，人要有目標才令自己有明確方向感，要不然會迷惘。我唱歌會定下目標，用真聲定假聲，以及用什麼感情唱，都是好重要的目標。自知有很多不足地方，多謝一直支持、撐我的人，我經常出錯，但他們沒有放棄，堅持支持我，很感動。」Chantel認為獲女歌手獎這目標非常大，會朝這方向行，要加倍努力才可達到，「我跟Gigi一樣，目標要明確，自己仍有很多不足及要改善的地方，如唱歌和性格方面」。

Yumi獲新人獎，是她首個個人獎，「沒想過會有今日，小時候有很多幻想，但沒想過會夢想成真，很開心。得獎是一個動力，讓我做更多好的作品。」詹天文（Windy）透露正錄單曲明年推出，希望獲得大家認同，覺得她是個優秀的人。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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