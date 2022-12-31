張天賦紅館騷「放寬位」40分鐘售罄 向隅歌迷求加場

張天賦在社交網宣布演唱會「放寬位」售罄，期待跟歌迷在紅館見面。

【明報專訊】張天賦（MC）明年1月20至22日首次踏足紅館開騷，舉行3場《This is MC》演唱會，門票本月20日公開發售時，售票網已啟用新系統，但仍有購票者投訴遇「塞車」情况，苦等逾1小時仍未能購票，3場門票半日售罄。

隨着政府早前宣布放寬防疫措施，表演場地入座率由85%回復100%，3場「放寬位」門票昨早10時公開發售，短短40分鐘內售罄。MC在社交網轉發所屬華納唱片公布「放寬位」門票已賣清的好消息，並留言︰「See You！」很多粉絲留言呻買不到飛，希望MC可以開多幾場。

娛樂組