英國龐克教母 時裝設計叛逆大膽 「西太后」Vivienne Westwood「駕崩」

【明報專訊】有「西太后」之稱的英國時裝設計師Vivienne Westwood,以前衛、叛逆風格著稱,1970年代把龐克(Punk)風格融入時裝而成名,受樂壇及影視界追捧多年,本月29日在倫敦南部克拉珀姆的家中安詳辭世,享年81歲。

據外媒報道,Vivienne Westwood(下稱VW)的時裝設計室昨日發表聲明,稱她在住所逝世,當時家人陪伴在側;聲明中又表示世界需要像她這種人,讓世界變得更美好。VW丈夫兼創作伙伴Andreas Kronthaler稱,與VW合作至最後一刻,她將長存於心裏。

曾任小學老師

VW於1941年在英格蘭德比郡的小村莊出生,少女時代開始親手製作服裝,並在倫敦的藝術學校修讀珠寶設計,但待了一個學期便輟學。VW曾在訪問中表示:「我不知道像我這樣的勞工階級女孩如何能在藝術界謀生。」她其後邊在工廠打工,並考入師範學院,曾擔任小學老師,其間未有放棄設計首飾,把製成品售給店舖。VW本姓Swire,1962年嫁給工廠學徒Derek Westwood時不但冠上夫姓,亦親手縫製婚紗。

VW後來認識了Malcolm McLaren,兩人1971年在倫敦開始了服裝店Let it Rock,成為龐克運動的要點,之後數度易名,鼎盛時期曾取名「性」(Sex),均盡見其破禁大膽風格,該店成為當時很多音樂人聚集地,包括龐克樂隊Sex Pistol、 Siouxsie and the Banshees、Slits,以及來自美國的女歌手Chrissie Hynde等。Malcolm McLaren後來成為Sex Pistol的經理人,他們經常穿著VW設計的服裝,品牌因此迅速走紅。VW推出破洞加手寫標語或塗鴉的T恤;把英倫經典的格紋、米字旗結合龐克風格的繃帶、扣針、拉鏈等不同物料,以前衛大膽風格挑戰禁忌,都與龐克搖滾音樂相輔相成,成為文化潮流。王冠加土星環的首飾設計及海盜靴等,亦為VW品牌的經典產物。

嫁年輕25歲舊生 兩度受勳

1992年VW與曾是其學生兼年輕25歲的Andreas Kronthaler再婚,也反映她離經叛道的作風。即便如此,VW憑時尚界的地位,依然兩度受勳;1992年獲英女王伊利沙伯二世頒發大英帝國勳章(OBE),傳媒拍照,她擺動長大衣露出只穿透明絲襪的下身,戲弄進入白金漢宮必須衣著得體的規定。2006年她封爵,受訪時提及此事,稱聞說女王看到她的照片覺得很惹笑。

關注社會議題 融入服裝設計

VW關注社會不同議題,並成為她服裝的素材,例如她支持環保、關注氣候變化、提倡理性消費、反任意拘留、反核武,以及聲援「維基解密」創辦人阿桑奇(Julian Assange)等。她的時裝騷亦出現過不少難忘場面,除了特殊妝容外,超模「黑珍珠」娜奧美金寶(Naomi Campbell)1993年穿著9吋高跟鞋為她行騷,結果摔倒地上;娜奧美3年前受訪重提此事,稱當年很多品牌都邀請她重演這一幕,可見其經典程度。同年春夏展,超模姬摩絲(Kate Moss)除了帽子、頸鏈、極短迷你裙及高跟鞋外,身上沒其他衣飾,半裸的她卻邊吃雪條邊淡定走在伸展台,同樣成為時尚界熱話。

著名脫衣舞孃Dita Von Teese於2005年與重金屬搖滾歌手Marilyn Manson結婚,正是穿著VW設計的紫色婚紗。她亦曾為維珍航空的空服員設計制服,又踏足電影圈,為《兩顆絕望的心》女主角伊莉莎白雪兒(Elisabeth Shue)提供戲服。2008年電影版《色慾都市》,講述莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)扮演的Carrie將結婚,並為《Vogue》雜誌示範婚紗,其中一款是VW設計,後來送了給Carrie,並收到VW的親筆字條;該裙後來在網店發售,據報數小時已賣光。另外,在Disney+播放的《叛逆之聲》,講述Sex Pistol成名經過,VW一角由電動車Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)的前妻泰露拉萊利(Talulah Riley)飾演。