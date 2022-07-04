英國龐克教母 時裝設計叛逆大膽 「西太后」Vivienne Westwood「駕崩」

【明報專訊】有「西太后」之稱的英國時裝設計師Vivienne Westwood，以前衛、叛逆風格著稱，1970年代把龐克（Punk）風格融入時裝而成名，受樂壇及影視界追捧多年，本月29日在倫敦南部克拉珀姆的家中安詳辭世，享年81歲。

據外媒報道，Vivienne Westwood（下稱VW）的時裝設計室昨日發表聲明，稱她在住所逝世，當時家人陪伴在側；聲明中又表示世界需要像她這種人，讓世界變得更美好。VW丈夫兼創作伙伴Andreas Kronthaler稱，與VW合作至最後一刻，她將長存於心裏。

曾任小學老師

VW於1941年在英格蘭德比郡的小村莊出生，少女時代開始親手製作服裝，並在倫敦的藝術學校修讀珠寶設計，但待了一個學期便輟學。VW曾在訪問中表示：「我不知道像我這樣的勞工階級女孩如何能在藝術界謀生。」她其後邊在工廠打工，並考入師範學院，曾擔任小學老師，其間未有放棄設計首飾，把製成品售給店舖。VW本姓Swire，1962年嫁給工廠學徒Derek Westwood時不但冠上夫姓，亦親手縫製婚紗。

VW後來認識了Malcolm McLaren，兩人1971年在倫敦開始了服裝店Let it Rock，成為龐克運動的要點，之後數度易名，鼎盛時期曾取名「性」（Sex），均盡見其破禁大膽風格，該店成為當時很多音樂人聚集地，包括龐克樂隊Sex Pistol、 Siouxsie and the Banshees、Slits，以及來自美國的女歌手Chrissie Hynde等。Malcolm McLaren後來成為Sex Pistol的經理人，他們經常穿著VW設計的服裝，品牌因此迅速走紅。VW推出破洞加手寫標語或塗鴉的T恤；把英倫經典的格紋、米字旗結合龐克風格的繃帶、扣針、拉鏈等不同物料，以前衛大膽風格挑戰禁忌，都與龐克搖滾音樂相輔相成，成為文化潮流。王冠加土星環的首飾設計及海盜靴等，亦為VW品牌的經典產物。

嫁年輕25歲舊生 兩度受勳

1992年VW與曾是其學生兼年輕25歲的Andreas Kronthaler再婚，也反映她離經叛道的作風。即便如此，VW憑時尚界的地位，依然兩度受勳；1992年獲英女王伊利沙伯二世頒發大英帝國勳章（OBE），傳媒拍照，她擺動長大衣露出只穿透明絲襪的下身，戲弄進入白金漢宮必須衣著得體的規定。2006年她封爵，受訪時提及此事，稱聞說女王看到她的照片覺得很惹笑。

關注社會議題 融入服裝設計

VW關注社會不同議題，並成為她服裝的素材，例如她支持環保、關注氣候變化、提倡理性消費、反任意拘留、反核武，以及聲援「維基解密」創辦人阿桑奇（Julian Assange）等。她的時裝騷亦出現過不少難忘場面，除了特殊妝容外，超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）1993年穿著9吋高跟鞋為她行騷，結果摔倒地上；娜奧美3年前受訪重提此事，稱當年很多品牌都邀請她重演這一幕，可見其經典程度。同年春夏展，超模姬摩絲（Kate Moss）除了帽子、頸鏈、極短迷你裙及高跟鞋外，身上沒其他衣飾，半裸的她卻邊吃雪條邊淡定走在伸展台，同樣成為時尚界熱話。

著名脫衣舞孃Dita Von Teese於2005年與重金屬搖滾歌手Marilyn Manson結婚，正是穿著VW設計的紫色婚紗。她亦曾為維珍航空的空服員設計制服，又踏足電影圈，為《兩顆絕望的心》女主角伊莉莎白雪兒（Elisabeth Shue）提供戲服。2008年電影版《色慾都市》，講述莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）扮演的Carrie將結婚，並為《Vogue》雜誌示範婚紗，其中一款是VW設計，後來送了給Carrie，並收到VW的親筆字條；該裙後來在網店發售，據報數小時已賣光。另外，在Disney+播放的《叛逆之聲》，講述Sex Pistol成名經過，VW一角由電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的前妻泰露拉萊利（Talulah Riley）飾演。