黃偉文引歌詞致敬 「千秋衣裝輕易被你改寫了要點」

【明報專訊】「西太后」Vivienne Westwood逝世噩耗傳出後，悼辭在社交網湧現，並遍及政界、樂壇、時裝界及演藝圈。女團辣妹（Spice Girls）出身的時裝設計師「碧咸嫂」維多利亞、歌手佐治童子（Boy George）、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《色慾都市》金卡拉圖（Kim Cattrall）、模特兒歌迪亞雪花（Claudia Schiffer）、《天生殺人狂》茱麗葉路易斯（Juliette Lewis），以及英國文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）和倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）均發文致哀。身為時裝迷的填詞人黃偉文，曾為Vivienne Westwood擔任模特兒，孫耀威主唱的歌曲《西太后》，由他填詞，正是向Vivienne Westwood致敬。黃偉文昨日在社交網留言悼念，「謝謝你，西太后，那邊見」，並hashtag了《西太后》歌詞「千秋衣裝輕易被你改寫了要點」。