踢走是非迎挑戰 張天賦2023繼續全力衝

【明報專訊】26歲張天賦（MC）憑着一副俊俏得來又帶點壞男孩的外貌，再加上一把靚聲，正式出道未夠兩年已成為樂迷及廣告商的新寵兒，他於2022年更是人氣飈升，稱得上本地樂壇炙手可熱的大紅人。縱使一路走來經歷不少是非，但無阻MC勇往直前的決心，更於新年伊始取得開門「紅」，迎來他的首個紅館個唱，雖遺憾亡父未能親身到場見證，不過孝順的他已預留最佳位置給天上的爸爸，「只要對自己是一個交代，就會是對爸爸一個交代，我相信他會看到的」。MC新一年目標是繼續全力衝。

MC表示最初知道公司幫他入紙申請紅館檔期時，感覺難以置信，還以為同事戲弄他，當刻心情突然、意外又驚訝，同時亦擔心自己演出經驗可能不足，歌曲不夠應付一個演唱會等很多問題。雖然如此，但MC從來沒自我懷疑過，「坦白講，我一路以來都渴望踏上更大的舞台，今次能夠在紅館演出，是很好的機會，所以沒有否定過自己，但變相壓力會大一點。為了今次演唱會，我亦準備了很多歌，有些歌曲，大家可能在演唱會才首次現場聽到」。

首踏紅館開騷壓力大

演唱會以「This is MC」命名，MC希望透過歌曲、舞台設計及舞台效果等元素，說出MC的故事。問到製作費方面，公司是否無限量支持？MC說：「目前為止，公司沒講過任何這方面的問題，只叫我放心去做。」首次開紅館騷便挑戰四面台，加上又要兼顧唱歌和跳舞，體能消耗非常大。MC表示已不斷跑步練氣、練體能，更找來馬拉松教練協助。提到之前在一個音樂會上跳唱新歌，令人眼前一亮，紅館騷會否跳得更勁？他笑言：「我希望是可以的，但都要視乎體能。而且以往開騷，通常都會有個拍檔，或者時間比較短，所以今次要獨力駕馭紅館的四面台，是很大壓力。」

除了跳唱外，MC預告會趁機「自肥」，以鋼琴自彈自唱，一嘗當「鋼琴王子」的感覺，「其實我一直都覺得，懂彈鋼琴的人很有型，是有種斯文又靚仔的感覺。當年鋼琴和結他之間，我是想學鋼琴多一點的，但後來覺得結他較容易，又方便攜帶，所以便揀了學結他」。會否騷肌回饋粉絲？MC稱不排除，但也不敢落實，「我最大的敵人就是節制，因為我很喜歡吃東西，但我已不斷提醒自己，難得踏上紅館這個舞台，盡量將自己最好，以最靚仔一面展示給大家看」。

留最佳觀賞位置給亡父

MC當初參加《全民造星II》是希望取得成績給家人看，現在憑着努力，終於踏上每個歌手夢寐以求的紅館舞台，對天上的爸爸是否有交代？MC說：「只要對自己是一個交代，就會是對爸爸一個交代。」雖遺憾父親未能親身到場，但MC表示已預留了一張門票及一個最佳觀賞位置給父親觀賞，「我曾答應過他，如果我開個人演唱會，會留一個最靚的位置給他，這安排已漸漸變成習慣，我亦相信他會看到的」。

從《造星II》到現在，MC的歌手路有不少是非伴隨。他表示出道後發現有些事情原本不是這樣，但又未必能跟所有人交代，所以心態一直改變中，只能提醒自己各方面要小心，以及留意多一點，「因為很多時候，別人講一句說話、一個想法就足以影響到我。（面對是非如何調節？）幸好我是一個很易想得通的人，唯一做法就是從每個過程中不斷學習和了解自己，避免令自己不開心，將這些經歷化為動力，透過寫歌和作歌抒發」。MC特別多謝3個單位，先是在《造星II》時擔任他組別導師的陳潔靈，堅持每一輪都讓他晉級；然後是花姐（黃慧君），對方外表好像很惡、說話很難聽，但其實心底裏很惜他；還有是唱片公司華納，給予他做音樂的機會。

從沒自我膨脹 要做實力派

讚美聲中很易令人迷失，自信與自大往往都是一線之差。雖然MC一直人氣高企，但他稱從來沒有自我膨脹，依然保持喜歡唱歌的初心，「我覺得一路以來的星途都很幸運，比我靚仔、高、跳舞叻及唱歌好的大有人在，我能夠走到這一步，要多謝身邊和外界有很多人的支持。所以我一直對自己的定位都是一個普通人，只是一個喜歡唱歌、又有些朋友喜歡聽我唱歌的普通人」。喜歡聽到別人說他是偶像派還是實力派？MC笑稱沒這樣規限自己，但認真想一想後，他揀了實力派，因感覺好像被肯定，證明自己做的事情沒錯。

自認百厭不是壞男孩

至於擁有一副壞男孩外表的MC，本人壞不壞？MC笑稱要視乎「壞」的定義，他自覺屬於百厭，「我未必是一個壞的男仔，但我不是乖的人，自細較反叛，例如小時候還不會走路的時候，已經每日爬入廚房，像打鼓般敲擊煲、碗，又會拿着鉸剪周圍剪；到返學時，又喜歡整蠱同學仔。我是一個活力十足，有很多鬼主意的人」。

不過MC表示出道後，感覺整個人踏實不少，「以前是很懶的，不知自己想要什麼，但出道後找到了想追求的目標，就全力衝」。

感情方面，MC稱現時單身，因入行後受到很多掣肘和限制，沒時間陪伴對方都是問題之一，所以另一半需要理解和接受他的工作，只要合適，對象是圈外或圈內人，對他來說都沒所謂。

髮型：Cliff chan@hair corner k11 musea

化妝：Tammy Au

服裝：Givenchy

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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