《律戰江湖》奪MBC演技大獎 台上發表愛的宣言 李鍾碩認戀IU日本度聖誕

【明報專訊】前晚舉行韓國MBC演技大獎頒獎禮，現年33歲的李鍾碩憑《律戰江湖》獲頒至高榮譽演技大獎，當他上台致謝辭時，突然向「那位朋友」公開示愛。昨日韓媒爆料指李鍾碩的新歡正是《德魯納酒店》29歲女星IU，又指二人同遊日本歡度聖誕。李鍾碩隨即透過事務所認愛，「請大家給予溫暖的支持」。

李鍾碩前晚憑《律戰江湖》贏得MBC電視台至高榮譽演技大獎，該劇兼奪最佳劇集、最優秀女主角及最佳情侶等獎項。李鍾碩發表得獎感言，自稱6年前憑《W：兩個世界》拿下大獎，當時並不知道獎項的意義，如今年過30歲，終於明白當中含意。他感謝《律》劇台前幕後及家人，笑言母親日前已催促他，應事先練習致謝辭。

10年緣分早注定

李鍾碩又表示，2021年退役後感到苦惱、恐懼和擔憂，那時候出現一位幫助他找到人生方向，讓他產生正面思想的人，「我想藉着這個機會對那位朋友說，謝謝你一直都表現得很帥氣，我從很久以前就非常喜歡你、尊敬你」，又謂看着「那位朋友」，希望自己早些懂得用心生活，能夠成為更好的人，為此花了很多時間反省，今後會繼續努力。

李鍾碩公開發表「愛的宣言」，隨即惹來外界猜測，李鍾碩所屬事務所表示，不便公開女方身分。韓媒Dispatch昨日爆料，李鍾碩女友正是IU，兩人早在10年前已合作主持SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，但據知情人士透露，4個月前才正式發展成為情侶。

IU弟當「電燈膽」

韓媒又指李鍾碩與IU早前到日本慶祝聖誕，於名古屋共度四日三夜假期。為了掩人耳目，IU帶同胞弟隨行，並跟男友前後腳出發。李鍾碩在上月20日先到大阪出席日本粉絲見面會，其後轉往名古屋，會合上月24日抵達當地的IU，並入住安縵伊沐溫泉度假酒店。據報李鍾碩瞞着經理人親自設計行程，又安排專車接送女友。有指他們拍拖已獲雙方家人認可，IU早前在李鍾碩胞弟的婚禮上獻唱祝歌，李鍾碩則請IU胞弟去旅行。

李鍾碩與IU戀情曝光後，韓媒隨即向雙方事務所求證，獲發聲明承認戀情，指李鍾碩與IU最近由同行關係發展為戀人，請大家給予溫暖的支持。李鍾碩出道以來，雖曾與《愛上Pinocchio》朴信惠及《W：兩個世界》韓孝珠傳拍拖，但從未公開認愛；IU的緋聞男友包括Super Junior成員銀赫、《製作人們》金秀賢及《步步驚心：麗》李準基等，唯一認愛創作歌手張基河，可惜拍拖4年最終分手收場。

文：蘇珮欣