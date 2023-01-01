【開箱】《今際之國的有栖2》 愛是最大存在意義

【明報專訊】2020年平安夜，改編自同名漫畫的Netflix日劇《今際之國的有栖》甫推出即叫好叫座，並曾成為該平台最受歡迎日劇之一，隨即宣布原班人馬開拍第2季，並於2022年12月22日上架，短短3日已錄得6119萬觀看時數，火速登上Netflix上周非英語節目收視冠軍之餘，更帶挈首季重新上榜，並列收視冠亞軍位置，風頭一時無兩。

山下智久全裸矚目

觀眾苦候兩年，《今際之國的有栖》第2季終於解開所有謎團，而且絕無爛尾，可以放心收看。故事延續首季劇情，講述無故滯留在今際之國的有栖（山崎賢人飾）、宇佐木（土屋太鳳飾）、水雞（朝比奈彩飾）及安（三吉彩花飾）等人，冒死通過第1階段的所有遊戲關卡後，今季面對更嚴峻的第2階段考驗，甫開場即被迫參加今際之國國民「黑桃K」設計的死亡遊戲，被神秘人持槍掃射，大批參賽者因此喪命，有栖等人狼狽逃生，從此各散東西。

為了逃過槍擊，有栖建議離開黑桃K的遊戲範圍，轉移陣地到「梅花K」管轄的海邊，參與一場講求團隊合作的遊戲，或許還有勝算。意料之外的是，他們在此重遇奸角韮木（櫻田通飾），宇佐木更險被性侵，幸得有栖及時相救，二人感情再度升溫。多得日劇《欺詐獵人》男星山下智久加盟飾演梅花K，他為忠於原著，不惜全裸上陣，部分畫面雖屬電腦加工，但其健碩身材，仍能成為網絡熱話。

有栖等人順利過關，然後鏡頭一轉，早前失散的拍檔苣屋（村上虹郎飾）赫然出現在監獄內，原來他參加「紅心J」設計的心理遊戲，憑機智和膽識過關後，轉戰「方塊K」遊戲更險死在硫酸下，幸好最終都能化險為夷。

另一方面，水雞和安在「梅花K」遊戲重逢，二人過關斬將，總算順利升級，並跟有栖、宇佐木及苣屋等在澀谷聚頭，為圍剿黑桃K作最後準備。遺憾的是，在這場瘋狂殺戮中，有栖同伴幾乎全軍覆沒，餘下他跟宇佐木面對最後一關「紅心K」挑戰，而這個終極魔女加納未來（仲里依紗飾）的真實身分，亦跟結局謎底掛鈎，有栖等人能否返回現實世界，便得看他的能耐。

日劇版劇情基本忠於原著，但為遷就故事發展，細節難免作出刪改，例如苣屋並無參與紅心J遊戲，反而在方塊J遊戲勝出；漫畫版不設黑桃Q，劇集則請來日本武術冠軍山本千尋客串演出此角，成為繼電影《王者天下2》之後，再跟山崎賢人合作。

小丑啤牌含意存疑

今季故事主旨相當清晰，就是探討「生存的意義」，例如有栖重遇上季在海濱認識的武鬥派主將粟國（青柳翔飾），後者打算反擊黑桃K，有栖認為此舉等同尋死，粟國反問他：「你的生存意義為何？為了返回現實世界？」

有栖已非首次被問同一問題，自從母親逝世後，他已失去生存勇氣，每日打機消磨時間，偶爾跟朋友大吉和張太胡混過日子，反而在今際之國冒險，卻能認清人生目標，就是為了跟心愛的人（包括女友和家人）在一起，讓他重拾生存意義。

第8集結局終於解開本劇的最大謎團，到底今際之國是什麼？有栖等人為何滯留在此？當他們返回現實世界後，是否等同重獲自由和幸福？隨着片尾出現小丑啤牌，有網民解讀為遊戲尚未結束，另一危機隨時湧至，為開拍第3季埋下伏筆；亦有人覺得小丑啤牌代表難度最高的終極關卡，象徵現實世界的生存法則，比今際之國的死亡遊戲更難應付，充滿諷刺意味。