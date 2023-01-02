林家謙4獎大贏家 鄭欣宜冧莊雙料女歌手 蘇芷晴《叱咤》領獎 跳唱全場歡呼

【明報專訊】《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚於亞洲國際博覽館舉行，MIRROR組合及成員共奪8獎，姜濤憑《作品的說話》連續3年贏得「我最喜愛的歌曲大獎」，但未能冧莊「我最喜愛的男歌手」，輸給隊友盧瀚霆。林家謙獲4獎成大贏家，成績驕人。鄭欣宜蟬聯「我最喜愛的女歌手」及女歌手金獎。全晚焦點除獎項外，是姜濤腳傷痊癒發福亮相，還有MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）停工半年後復工，她透露開心再與隊友工作，男友支持她每個決定。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

MIRROR成員姜濤腳傷痊癒，王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）日前確診新冠病毒亦康復歸隊，但隊長楊樂文（Lokman）染疫未能出席，仍然不齊人。MIRROR組合及成員共奪8獎，包括「我最喜愛的組合」及「組合」金獎；姜濤憑《作品的說話》奪「我最喜愛的歌曲大獎」及《鏡中鏡》獲歌曲獎；盧瀚霆（Anson Lo）首奪「我最喜愛的男歌手」；陳卓賢（Ian）獲「唱作人」銅獎及憑《留一天與你喘息》奪歌曲獎；李駿傑（Jeremy）獲「生力軍男歌手」金獎。

姜濤腳傷痊癒明顯發福

姜濤停工近兩個月養傷，昨晚他精神奕奕但明顯發福，動作靈活，他領歌曲獎唱《鏡中鏡》時又跪地又彈起身，他更情緒高漲走落台唱，再一口氣跑上台拿回放在地上的獎座。之後他獲「我最喜愛的歌曲大獎」，領獎時稱希望大家關注自身之餘，亦多多關注這個世界。

Anson Lo首奪我最喜愛男歌手

在「我最喜愛的男歌手」，姜濤敗給Anson Lo未能蟬聯。林海峰宣布Anson Lo得獎時，他難以置信，擔心像去年般被對方整蠱，上台領獎說：「好多謝大家，我個腦停晒，多謝投過票畀我的觀眾朋友、神徒，去年不是MIRROR容易過的一年，我哋每日不停努力工作，馬不停蹄推出新嘢畀大家睇，我承諾攞獎與否，一定不會懶，一定會盡我自己2000%努力。」Jeremy得悉獲「生力軍男歌手」金獎激動爆喊，要MIRROR隊友安慰。

MIRROR與鄭欣宜分別冧莊「我最喜愛的組合」和女歌手獎，欣宜更連續兩屆奪女歌手金獎及「我最喜愛的女歌手」，她說兩年無打過牌，好耐無試過冧莊，估不到可以這樣，多謝投她一票。林家謙連奪「男歌手」及「唱作人」金獎、「至尊唱片大獎」及憑《邊一個發明了ENCORE》奪得「至尊歌曲大獎」。

許軼失重心不適 提早離場

So Ching一直停工照顧因MIRROR紅館演唱會墮屏意外受傷的男友阿Mo，隨着阿Mo康復路上有進展，並鼓勵女友投入工作，So Ching昨晚亮相《叱咤頒獎禮》正式復工。COLLAR近半年首度齊人亮相，So Ching向觀眾揮手面露笑容，全場歡呼。COLLAR連奪「叱咤樂壇生力軍組合」金獎及「叱咤樂壇組合」銅獎，成員芯駖兩次上台都爆喊。隊長沈貞巧（Gao）特別向每名幫過COLLOR伴舞的舞蹈員致謝，稱她們經歷好多，會更強壯不放棄。她們領生力軍組合金獎時跳唱《OFF/ON》，許軼（Day）唱完擺甫士時突然企不穩失重心，要蘇雅琳（Ivy）扶着行落台。之後頒組合銅獎時她未有現身，因身體不適提早離場。

阿Mo支持復工 So Ching否認退團

COLLAR受訪表示事隔7個多月再齊人上台表演好激動，預告1月12日會搞一周年活動，So Ching談復工心情好興奮，透露男友阿Mo好支持她每個決定，亦好開心見她再活躍起來，這對阿Mo康復和治療上是好大動力，現在可用手機Siri程式幫手溝通。她又否認曾考慮退團。至於公司有否向阿Mo提供進一步支援？她說：「這方面要問他的家人、公司、相關單位會比較好。」

謝安琪憑《憶年》獲歌曲獎時，哽咽表示90歲爸爸最近有點不舒服入院，這首歌得獎對她好有意思。她因拍戲冷親聲帶受損，唱不到歌。她事後受訪稱爸爸早前在家中跌倒入院，醫生檢查後稱有少少認知障礙，影響日常記憶和溝通，令她很擔心。

（2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮）