吳業坤撇甩老婆撐偶像 姚焯菲擬新西蘭留學 暫別娛圈

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）昨日跟鍾柔美（Yumi）出席活動，Chantel除夕至元旦密密接商演，她稱不知有多少酬勞，能跟大家過節好開心。她去年跟家人到新西蘭旅行，被指有意到當地升學，Chantel承認計劃中，「未知何時出發，應該會讀商務或時裝課程，不會秘密出走，會預先告知大家」。會否不捨親友及粉絲？她說：「我會回來，現在開始多影合照留念。」Yumi說不捨：「After Class遲些會3缺1，一定會好掛住，等放假飛去探她。」

另外，Chantel前晚到觀塘出席商場除夕倒數派對，大批粉絲到場支持。遊戲期間，鐵粉吳業坤（坤哥）突然現身給她驚喜，坤哥笑稱無見Chantel一段日子對方高了好多。他表示日前從內地回港，知道有此活動自薦參與，二人擺甫士拍照，坤哥被司儀笑已為人夫要規矩一點，坤哥說：「我婚戒都戴了。」即場展示證明對日籍太太濱口愛子一條心，並透露太太原本想來，但怕一個人在台下。是否怕見到眼火爆？他笑言：「不會，她對自己應該有自信，是對我沒有信心啫。」

Chantel對坤哥出現感驚喜，經理人事前沒有泄露風聲。Chantel新年願望最重要健康、開心，工作上希望推出更多新歌及有機會嘗試拍戲，挑戰一些瘋狂角色。

盼為太太找幕前工作

坤哥透露半年前簽約新唱片公司，現成為Chantel同門師弟，新一年主力在音樂上發展。是否要在樂壇重振雄風？他笑說：「雄風就不是在樂壇重振的，只希望讓歌迷重新接納我，我好像都放了很多年假，現在希望再衝過，稍後出唱片，會有音樂會。（努力掙錢養家？）是呀，要掙奶粉錢，指的是操肌奶粉。」坤哥表示造人是必須，會按部就班，太太正適應香港生活，希望幫對方找到適合的幕前工作，並讚太太廣東話進步很多。

記者：陳釗、鍾一虹