呂方喜兩歲女遺傳唱歌天分 蕭正楠爆嘉賓黃翠如勤練聲

【明報專訊】呂方、蕭正楠、胡定欣、陳貝兒等前晚到大嶼山寶蓮禪寺出席跨年倒數無綫節目《福佑香江 同心邁向2023》，58歲呂方新一年希望疫情遠離，兩歲多女兒快高長大，「女兒是『疫情BB』，疫下出世，正讀學前班，好享受送她返學放學，但她不太習慣，放完假要上學就想喊」。將於3月舉行40周年演唱會的他計劃稍後到美加及內地登台，並稱疫情兩年未能出外工作，給他機會留家陪屋企人，實屬難得，日日對住女兒好開心。呂方笑稱唱兒歌不及女兒勁，可能遺傳了他的唱歌天分，但女兒聽他的歌無反應，聽Bruno Mars歌曲就起勁。

蕭正楠透露太太黃翠如為擔任他的演唱會嘉賓成日練歌，經常發出「喔噢」聲音。夫妻屆時會合唱，他笑言如安歌有時間讓太太獨唱，因場館超時要罰好多錢，她獨唱可以快點清場，若觀眾不走就再安歌。

胡定欣表示倒數唱歌是好兆頭，今年希望有機會向唱歌方面發展，過去幾年有畀心機練歌，但仍覺未夠好，盼多出騷增信心。「金牌媒人」林盛斌透露有醫生介紹給她，胡定欣說：「他沒向我講過，都幾年啦，最好的是需要等待。」

陳貝兒事業不及姻緣旺

陳貝兒去年長駐內地，開心回港跨年，農曆新年後再回內地工作。是否賺好多？她笑說賺到很多經驗和飛行里數，並透露年中拍《無窮之路3》，期待到內地更多不同地方上山下海，隨着各地通關，她想再拍《嫁到這世界邊端》系列，和一班人妻有保持聯絡，拍完節目個個都添丁好旺。可有旺她的姻緣？陳貝兒說：「事業方面都幾旺，慢慢來，新一年希望身體健康，大家都搵多些，百業興旺。」

記者：林祖傑