日本演藝界元旦喜訊連環爆 土屋太鳳秘戀5年 奉子嫁片寄涼太

土屋太鳳（左）主演的《今際之國的有栖2》上架即成為Netflix非英語節目收視冠軍，與片寄涼太（右）更雙喜臨門，不僅結為夫妻，今年還將榮升父母。

【明報專訊】踏入2023年元旦，日本藝能界連環傳出喜訊；《今際之國的有栖》27歲女星土屋太鳳懷孕，並宣布準備與GENERATIONS from EXILE TRIBE兼《3年A班》28歲男星片寄涼太結婚；《老將新町》40歲男星綾野剛與《初戀的惡魔》27歲女星佐久間由衣結，宣布已註冊成為夫妻。《最後武士》63歲男星渡邊謙昨日亦被指今年內會與圈外女友結婚。

文：蘇珮欣

土屋太鳳與片寄涼太昨日在社交媒體Instagram公布結婚喜訊，稱從第一次見面開始，帶着對彼此的尊重一直互相支持，「為了將我們之間的羈絆與未來連結起來，在長輩建議下一直為結婚做準備，2022年底我們發現新生命已萌芽，正與我們同行，會珍惜這個奇蹟」。土屋太鳳奉子成婚，但未有公布懷孕周數，事務所方面稱她會繼續工作，並視乎身體狀况再安排。婚期仍未有具體日子，預計今年內完婚，兩人亦已拜會雙方家長。

土屋太鳳與片寄涼太2017年合演電影《哥哥太愛我了怎麼辦》，片中扮演沒有血緣關係的兄妹。二人發展地下情5年，據悉拍拖時十分低調，每次外出都會找朋友掩護，故戀情一直沒曝光。

綾野剛迎娶佐久間由衣

綾野剛昨日宣布前日（31日）與佐久間由衣註冊結婚，暫未決定會否舉行婚禮，並強調沒同居亦未懷孕。綾野剛在聲明表示，與佐久間由衣相識多年，由朋友發展為戀人，被對方直率個性和認真工作態度所吸引。他說看着女友的眼睛，感受到愛，兩人長時間交往，不知從何時開始強烈地意識到彼此無可代替，所以決定一起走餘下的人生。

綾野剛去年爆出醜聞，有網紅指他曾相約模特兒到家發生性關係，碰巧女方正臨月事，結果遭綾野剛趕出門，此事一度重挫其形象，不過綾野剛從未正面回應，醜聞最終不了了之。

渡邊謙被指將第三度結婚

《最後武士》63歲男星渡邊謙2017年被踢爆背着患乳癌第二任妻子南果步，與圈外女子出軌，最終他與南果步2018年離婚。日媒指渡邊謙計劃第三度結婚，而且大有可能在今年內行禮。渡邊謙的女友比他年輕21歲，兩人於2013年相識，一年後開始拍拖，至今交往8年，並且已同居。消息人士稱，女方外貌像TBS前女主播田中美奈實，個性開朗，曾現身渡邊謙60大壽派對，獲介紹為他的「拍檔」。渡邊謙方面暫未就婚訊回應。

女歌手Aimer嫁作曲人

另一方面，獻唱人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲的Aimer，前晚完成《紅白歌唱大賽》後，在社交媒體自爆與音樂人飛內將大結婚，後者正是《鬼滅之刃》主題曲《殘響散歌》作曲人。