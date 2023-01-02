福山雅治壓軸演出《紅白》 白組相隔3年再奏凱

【明報專訊】日本NHK電視台前晚舉行年度除夕大騷《第73屆紅白歌唱大賽》，由《銀魂》橋本環奈、《逆轉大叔》大泉洋及《涅墨西斯》櫻井翔擔任司儀。《隔壁的Chikara》松本潤、花滑選手羽生結弦、《契爸唔易做》蘆田愛菜及日本足球代表隊主帥森保一等擔任評審，經過現場觀眾及家庭觀眾投票後，代表男歌手的白組，相隔3年再度勝出。

有日媒指NHK力邀中森明菜演出《紅白》，雖然最終談不攏，前晚依然星光熠熠。「木村嫂」工藤靜香相隔24年再次參與《紅白》，演唱入行35年的經典串燒歌，女兒木村心美演奏長笛伴奏。《金魚妻》篠原涼子相隔28年再亮相《紅白》，在「日本樂壇教父」小室哲哉伴奏下，獻唱《街頭霸王》主題曲《愛戀 心痛 堅強》。

日本殿堂級搖滾樂隊濟濟一堂，X Japan主將Yoshiki聯同L'Arc~en~Ciel主音hyde、Luna Sea結他手Sugizo及男歌手Miyavi組成的The Last Rockstars參與演出。Southern All Stars桑田佳祐伙拍佐野元春、世良公則、Char及野口五郎，獻唱歌曲《過時的搖滾樂隊》。福山雅治與管弦樂團合作，壓軸登場自彈自唱歌曲《櫻坂》。另外，首次擔任紅白主持的橋本環奈，全晚換3套晚裝，獲讚漂亮。其表現亦贏得觀眾掌聲，紛紛表示希望她明年「留任」。