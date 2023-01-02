【開箱】《法貝曼：造夢大師》 史匹堡版「星光伴我心」

《法貝曼：造夢大師》有關導演史匹堡的成長經歷及家庭，男星基比拿貝（右）成為他的代言人。

【明報專訊】現年76歲的史匹堡（Steven Spielberg），不但憑《舒特拉的名單》及《雷霆救兵》兩度在奧斯卡贏得最佳導演，而且還未夠30歲就拍了定義「暑假大片」一詞的《大白鯊》，其後還給觀衆帶來《E.T.外星人》、《侏羅紀公園》及監製《回到未來》系列，全部十分賣座。史匹堡今天也許在商業而言無復當年勇，但透過執導新片《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans），重塑童年已萌芽的電影夢、成長經歷及跟家人的關係。

電影、猶太與家庭

《法貝曼：造夢大師》講述Samuel童年時第一次接觸電影，便深深着迷，並以此為夢想，年紀小小便有不少新穎創作，可惜父親Burt只當他的電影夢是無謂興趣，更因工作關係舉家遷居加州。面對陌生環境、同學排擠和家庭生活的不如意，Samuel陷入了人生低谷，甚至失去追夢動力。偶然機會令他重拾攝影機，明白夢想對自己的意義。

史匹堡今次除了執導，還相隔20年再次參與編劇；他自言拍攝《林肯》期間，編劇東尼古舒拿（Tony Kushner）像他的心理治療師，聽他傾訴童年回憶，直到新冠疫情爆發，史匹堡決定把自己的人生搬上大銀幕，跟東尼合寫《法貝曼：造夢大師》劇本。片中大致可分成幾部分，包括代表史匹堡的Samuel怎樣對電影產生興趣，並不斷創作，小時候已流露不凡天賦。甫開始Samuel由父母Burt和Mitzi帶到戲院，首次欣賞電影《戲王之王》便被片中的火車與汽車相撞場面吸引，利用父親給他的攝錄機，複製念念不忘的畫面，撒下創作種子。

另一重點是猶太人身分；當隨家人搬到加州，Samuel一方面因為不善運動，加上種族與外形，Samuel成為同學的欺凌對象；可同時也因猶太人的身分，吸引虔誠基督教徒Monica注意，並發生初戀。Samuel透過拍攝同學畢業活動的短片，不但得到同學的讚賞，也化解了與欺凌者之間的紛爭。《法貝曼：造夢大師》最重要的一點，還有史匹堡透過電影及虛實交錯的人與事，重新檢視父母的關係，認識自己的家庭及過去。片中最大的轉折是身為家中長子的Samuel慢慢長大，了解到任職工程師的爸爸，事業有成，母親為家庭卻犧牲了鋼琴演奏的興趣與發展，兩人的個性也不同。追求電影夢想的Samuel，跟媽媽較親近，她也一直最支持兒子。然而透過拍攝家庭的影像，發現了媽媽婚外情的秘密，感覺集合背叛、憤怒與悲傷，遇到人生的第一個難題。

意大利片《星光伴我心》講述一名大導演童年時如何與電影結緣的故事；《法貝曼：造夢大師》不同的故事，但異曲同工，還多了有關史匹堡對家庭及成長的反思。

有機會競逐奧斯卡

《法貝曼：造夢大師》贏得去年多倫多影展觀衆選擇大獎，該獎一直被視為奧斯卡的入圍及得獎指標。《法貝曼》已被多個影評人組織選為年度十佳電影；扮演Samuel媽媽Mitzi的米雪威廉絲（Michelle Williams），亦獲香港時間下周三舉行頒獎禮的金球獎最佳女主角提名，很大機會繼《斷背山》、《情繫海邊之城》、《有人喜歡藍》及《情迷夢露7天》後再次入圍奧斯卡爭獎。事實上扮演Samuel的《鐵血戰士：血獸進化》基比拿貝（Gabriel LaBelle）、飾演Mitzi情人的《索爆高低戀》薛夫洛根（Seth Rogen），以及扮演爸爸Burt的《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano），均表現不俗。