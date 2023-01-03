蘇芷晴感謝阿Mo堅強「教我靠信念走過來」 姜濤養傷缺運動 身形暴脹不敢上磅

【明報專訊】《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚圓滿結束，共頒發49個獎項。人氣男團MIRROR共獲8個獎，包括兩個團獎，成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及李駿傑（Jeremy）奪個人獎。姜濤腳傷手術後首度復出，雖然狀態一般，身形暴脹，但又跪又跑落台的表現令人矚目。他受訪坦白說不敢上磅。隊友對失控的姜濤，形容為「香港已沒有人控制到姜濤」。蘇芷晴（So Ching）前晚也是焦點，她跟COLLAR隊友同受訪，淡定兼有笑容，昨晚她在社交網多謝在病牀給她支持的男友李啟言（阿Mo），「多謝你的堅強，教我靠着信念先可以走過來，2023年只有一個願望」。

MIRROR前晚首奪「叱咤樂壇組合」金獎及冧莊「我最喜愛的組合」，連同成員共獲8個獎項。副隊長江生（AK）表示開心見Ian和Jeremy得獎，笑稱以後生仔都要改名做Jeremy，因叫Jeremy的都攞金獎，自己也叫JK好了。Jeremy答應在有份投資的日式餐廳搞MIRROR慶功宴，更豪氣說：「任食！」Ian在叱咤零的突破，分別奪「叱咤十大」第7位及「唱作人」銅獎，他稱是很大榮幸，大家終於留意到Ian是個唱作人，是很大的肯定。

邱士縉：沒人控制到姜濤

姜濤奪兩獎，憑《作品的說話》連續3年贏得「我最喜愛的歌曲大獎」。他表示事前沒想太多，向來都是順其自然，但冧莊當然開心，最重要是大家領悟到這首歌的信息。很多人關心他的腳傷，隊友笑說被姜濤在台上跪下嚇親。姜濤稱腳傷差不多痊癒，但暫時不能跳舞，「希望主診醫生這晚不要開電視，怕他嬲」。問到身形暴脹？姜濤承認最近缺乏運動，胖了很多，雖未到高峰期，但現時都不敢上磅。公司可有下令節食？他稱一直都有，但控制不了他。邱士縉（Stanley）笑說：「香港已沒有人控制到姜濤。」

盧瀚霆怕整蠱 再三確定才上台

盧瀚霆（Anson Lo）首奪「我最喜愛的男歌手」，稱感到意外，加上去年叱咤的搞笑事件，故宣布他得獎時，要再三確定並非搞笑才上台，開心得到粉絲和觀眾認同。早前王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）抱恙缺席活動被指染疫，前者澄清沒中招，Tiger稱已康復。AK取笑仍休養的隊長楊樂文（Lokman）年紀大，也感受到隊長這個位置不易做。

AK：公司幫我們安排探望阿Mo

前晚女團COLLAR終齊人重踏舞台。AK表示在後台有見到So Ching，但由於太多人未能交談，見到COLLAR齊人上台感開心和感動，「去年發生的事情，對我們、她們和So Ching都是很大的難關，經歷了5個多月，這日可以重新同COLLAR一齊出席頒獎禮，希望2023年對MIRROR和COLLAR都是一個好開始」。談到阿Mo近日可用手機的人工智慧助理軟體「Siri」跟外界溝通？AK表示有向公司提出想去探望阿Mo，「公司說會幫我們安排，但要先問阿Mo那邊的意願，當然要在他休息狀態OK、時間許可的時候。我們都想親身到醫院探他」。

林家謙不追逐成績免壓力大

林家謙前晚大豐收，分別奪得「男歌手」金獎、「唱作人」金獎、「至尊歌曲大獎」及「至尊唱片大獎」成大贏家。這成績是否意料之內？林家謙笑言有看預測賽果的報道，所以做好心理準備，父母也到場見證他攞獎。他說獲佳績的同時，壓力也大了，但明白不會每年都得到佳績，因此不會追逐成績令自己太大壓力，寧在音樂上尋找新鮮感和滿足感。

鄭欣宜領獎手震 險被支味撞爆牙

鄭欣宜創紀錄冧莊雙料女歌手，自爆領獎時，雙手震到差點被手持的咪撞爆牙。欣宜稱激動爆喊因前年各方面太順利，同時也令她迷惘，經常想着如何維持或跨越，幸好有很多人給予意見及幫助，「我當時想反正迷惘，不如就順其自然將感受放在歌曲中，沒想到有得着，做出幾首自己喜歡的作品，還能得獎」。對於Anson Lo 首奪「我最喜愛的男歌手」，欣宜戥他開心又感動，「早前合作拉闊音樂會，知他經歷了很多，大家都很努力，以他為榮」。Anson Lo有否送吻祝賀？她說：「我們不可以做得太明顯，私下也不行，我是女仔不能隨便，但他在台上時，我們有眼神交流。（相約一起慶祝？）好呀！我是女仔，等他約我。」

記者：陳釗、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com