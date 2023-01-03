泳兒真空上陣 下個目標「女金」 張天賦盼挑戰唱作人獎

【明報專訊】入行17年的泳兒前晚首奪「叱咤樂壇女歌手」銀獎，雖然未能奪金，但大感開心，認為是大躍進，對得起自己及團隊，下個目標是女歌手金獎。是否料到有此成績，故特意性感亮相？泳兒表示就算得獎與否都會盛裝出席，還自爆真空上陣，感覺很赤裸，「如果加嘢，效果太過勁，我覺得足夠就可以，以最自然的狀態示人」。獲男友批准？她笑稱男友OK的，還擔心她着涼，「原本試了另一條裙，低胸到肚臍，我怕冷親才沒選著，健康性感是可以接受的」。傳李幸倪（Gin Lee）加盟英皇，可擔心有競爭？她表示傳聞待公司證實，不過非常歡迎如Gin Lee般的唱將型歌手加盟，亦不擔心資源被分薄，相信公司會公平對待每個用心做音樂的歌手。

MC靜靜雞向林家謙邀歌

張天賦（MC）憑《小心地滑》奪「叱咤十大」第2位，以及獲「叱咤樂壇男歌手」銅獎。雖未能如外界預測的奪「男金」，但MC表示沒感失望，這成績已是超預期，「攞多過一個獎都是意料之外，因之前公司有跟我提及播放率情况，知道歌曲有機會打入十大，但男歌手獎真的是意料之外」。MC亦希望挑戰唱作人獎項，推出包辦曲、詞、編、監的歌曲，但自知未夠火候，希望可請多些不同歌手合作，如湯令山、馮允謙及林家謙等，又自爆在台上已靜靜雞向林家謙邀歌，「我問他可否寫幾首歌給我，他說只要不催他就可以，我說沒問題，慢慢來，我等你」。談到本月首次開紅館個唱，日前「放寬位」開賣迅速售罄。MC表示收到粉絲向他反映，玩足一朝依然買不到門票，但抱歉暫時無法加場，唯有寄望開Part 2。

雲浩影幻想成大滿貫新人

奪「生力軍女歌手」金獎的雲浩影（Cloud）稱賽前有幻想過得獎，因知道公司上下都努力為她宣傳達成這件事，所以好開心獲這個獎回饋他們。連續兩個頒獎禮都有獎，可有信心成為大滿貫新人？Cloud笑稱不知有這回事，也可以幻想吓，不過她自責得獎後演唱表現不好，回到後台忍不住喊，覺得對不起這個金獎及為她付出努力的人，對自己有少少失望，承諾以後會做得更好。問男友會否獎勵？她表示不用刻意，平淡就好。