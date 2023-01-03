ERROR自嘲樂壇佛祖 長期齋坐

【明報專訊】《叱咤頒獎禮》有人滿載而歸，亦有人坐了一晚冷板櫈空手而回，ERROR的肥仔受訪時搞笑說：「你哋（指記者）對我哋真的好，有無歌手好似我哋咁，無獎攞還要給大家鞭屍？」阿Dee覺得是好事，因早前講過攞組合獎就裸跑的193不用裸跑了。保錡認為賽果正常，因他們今年只出一首歌，如果都有獎攞真的無天理。

肥仔叫姜濤收皮

肥仔稱每次都話明年會更加努力，但每年努力完都是得個桔。保錡認為玩音樂最緊要開心，無論攞個橙還是桔都無所謂。阿Dee更加樂觀，笑言農曆新年快到，桔代表福氣。193笑言：「其實宣布組合金獎時，司儀說是很受廣告商喜歡，有時又3個人，我以為是講我們，但講到有時8個人，就知不關我們事。」談到MIRROR攞獎，是否戥他們開心？肥仔笑說：「我在台下一樣大叫姜濤收皮。」阿Dee笑謂還在想MIRROR何時宣布不攞獎，那ERROR就有機會上位，或將組合獎和樂隊獎分開，說不定他們「掹車邊」能攞獎。4子笑說可攞我最喜愛動物獎，自嘲似企鵝在台下排排坐，又或者可以是樂壇四大佛祖或四大觀音，因為都是長期齋坐。

艾粒談無獎感受

艾粒有上台頒獎，但無份攞獎，他們有3首冠軍歌卻未能打入「叱咤組合」三甲。兩人在社交平台就未能獲獎說感受，少爺占稱今年選擇不去拿跟「播放率」有關的獎項，更向粉絲致歉，稱未能在艾粒未來的30周年增添一個獎座，原本準備了珠片迷你短裙上台領獎，可惜最後跟獎項無緣。

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