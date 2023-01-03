入行18年成無綫親生女 蔣祖曼劇接劇 受器重感充實

【明報專訊】37歲蔣祖曼去年初簽約無綫做親生女，至今差不多一年，公司給她很多機會，接拍《輕．功》、《法言人》與《羅密歐與祝英台》劇接劇，她稱入行以來從未試過工作那麼充實，於《輕．功》首次擔正女主角，當中經歷很多第一次，但未有因躍升女一感壓力及有包袱，認為收視如浮雲，最重要是觀眾對角色反應好。

出道18年的蔣祖曼透露除首次擔正無綫劇女主角，還第一次拍古裝及挑戰極多喊戲，「以往多演專業人士或紀律部隊，演紀律部隊已差不多集齊一套，只欠交通警未演過。今次收到劇本時好開心，因為很少參演生活小品劇，有點新衝擊可以試吓，過程好似新人一樣，由頭再學過」。

緊張大師 受黎耀祥教化

蔣祖曼自認是很緊張和想很多的人，拍之前擔心做不做到，拍攝期間又怕做得不好，拍完又驚剪接後會否不好看，永遠懷疑自己，十分緊張，「祥哥（黎耀祥）叫我唔好諗咁多嘢，生活就是要自然，不用想得太複雜，今次在我的功課上，是要學點樣生活，如劇名一樣領悟人生放輕的功力」。

劇中經常鬧「父母」黎耀祥及龔慈恩（龔姐），蔣祖曼表示最初覺得不應該這樣演，監製還覺得她演得不夠惡，要求更惡令角色反差更大、更立體。她說：「我話點可能這樣鬧父母，現實我都不會這樣對父母，講完立即心虛，心想都可能有，只是自己不知，身為子女不覺得有這樣做過，抽身來看，現實可能曾有些類似劇情的情况，拍完返去會自動對父母好啲，好似和角色一齊成長。」

與兩前輩首次合作，蔣祖曼稱在他們身上學到很多，「祥哥好犀利，拍攝時間好緊密，他無論多累，都很清晰了解場戲有什麼問題，呢啲就係功力，他是一名好有準備的演員。龔姐對演戲好有熱誠，就算準備充足、熟讀劇本，到現場都會找我們一齊研究怎樣演會更好，兩個都很值得我學習」。

嫌喊得唔夠靚

蔣祖曼表示入行以來拍喊戲5隻手指數得晒，今次是從影以來拍喊戲最多，對她來說是一大困擾，「心想，死啦！平時都唔係好喊，遇到困難總會向好方面諗，加上十分不喜歡喊的感覺，睇戲聽歌一遇到觸動位，會立即迴避分散注意力，唯有周圍請教別人集思廣益，幸愈拍愈好，成功獲得這個技能，希望將來再拿揑好一點，再演這類角色時能揮灑自如。不過拍完都唔敢睇，成日覺得自己喊得唔好睇，知道未係喊得好靚」。

記者：林祖傑