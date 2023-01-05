否認分手 拒再高調曬恩愛 何超蓮稱與竇驍感情穩定

何超蓮（左）跟竇驍（右）以往不時在社交網放閃（上圖），又情侶檔出席活動（下圖）。

【明報專訊】已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍拍拖3年，屢傳婚訊，早已融入何家的竇驍，在賭王喪禮一直陪伴女友身旁，過往兩人經常高調放閃，情侶檔出席活動又拍內地真人騷。不過二人去年底傳出情變，何超蓮與竇驍很久沒有在社交網互動或分享合照，竇驍12月中34歲生日，何超蓮被發現沒有留言送生日祝福，隨即惹「分」訊。何超蓮前晚跟陳瀅、（JW）王灝兒錄影無綫節目《獎門人新春感謝祭》，她受訪時強調與竇驍感情穩定，被問到何時計劃結婚，情人節點過，一一避談拒再放閃。

何超蓮表示兩周前從內地回港，與家人過農曆新年及為母親慶祝生日，被問到最近感情生活如何？她說：「幾好呀。」對於有傳與男友竇驍分手，她摸着肚子笑言：「夠傳我大肚啦，唔緊要，習慣就好。」她強調與男友感情沒有起風波，只是不想跟大家分享，免講多錯多，問感情是否好穩定？ 她說：「係，無嘢，無嘢！」

問到跟竇驍可有計劃結婚？超蓮以「唔」回答，笑稱：「你哋自己諗吓我答咩啦。」是否不想爬家姐何超雲頭？會否為被指將嫁消防隊長男友的超雲當伴娘？她都以「唔」回應，然後笑說：「冇諗住答呢啲問題，我唔會跌落陷阱嘅。」問農曆新年和情人節會否同男友度過？超蓮說：「I love Mom，情人節都可以同媽咪及家人過。」她不斷避談竇驍，不怕再惹揣測，超蓮稱沒所謂，「講咗都會亂寫」。

計劃在港開麵包店

超蓮透露因小時候很鍾意睇《獎門人》，自薦上節目，心想可以去玩一定很開心，JW是陪她玩，「但開完會好似做了錯誤的決定，知道會被淋水，怕凍已穿了兩條褲，更怕濕到落底，買定一次性內褲，最不想玩是『開口中』，JW已預告掟cream入我個鼻哥窿度，不過我驚感冒唔驚邋遢，樣衰唔緊要，唔好凍親就得，我玩得嘅」。

問超蓮是否有意在娛樂圈發展？她表示只喜歡下廚，不時在社交網介紹有美食的餐廳，在上海開了麵包店的她，有意在港開分店；至於在港投資的牛肉麵店受疫情影響結業，超蓮稱暫時不考慮再開。

陳瀅回加拿大度歲

陳瀅和JW已第3次參與《獎門人》，知道這一集在農曆新年播，她們特別穿得喜慶一點。陳瀅透露已計劃回加拿大陪婆婆過年，JW稱有想過和陳瀅一齊去旅行，透露3月應該可以成真，因為公司已向《痞子殿下》一眾拍檔度期到外地拍節目，回港後便開拍《痞子殿下2》，二人均認為3月開拍應該比上一集好，因為天氣沒那麼熱。

記者：林祖傑