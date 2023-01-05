全面復工 COLLAR各有各忙 Marf蘇雅琳預告「分隊制」亮相

【明報專訊】女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）和蘇雅琳（Ivy So）昨日到尖沙嘴出席運動品牌活動。Marf預告COLLAR新一年會開始出席不同活動和表演，但由於成員各有各忙，有的忙拍劇，有的要練舞，所以會實行「分隊制」，以不同的成員配搭見人。問到1月12日慶祝成軍一周年的活動準備得如何？Marf表示如火如荼，但公司想給她們驚喜，內容只知道少少，非常期待，當日會推出新歌。可擔心當日忍不住變「大喊包」？她笑言：「我會努力不讓這件事發生。」Ivy So笑謂：「我應該不會，那麼開心，雖然《叱咤》當晚攞完獎我都眼濕濕。」

談到隊員蘇芷晴（So Ching）在《叱咤》頒獎禮歸隊，COLLAR齊人再踏舞台，不少粉絲看後都說感動到喊，Marf稱她們在表演前沒特別想太多，因太久沒有一起上台表演，首次體驗沒有帶耳機演出，所以很緊張，不過收到大家反應說很支持和感動到喊都很開心，多謝大家支持。Ivy So表示當刻見到台下很多前輩和粉絲都有為她們打氣，覺得很感動。不少網民讚COLLAR當晚演出有進步，Ivy So稱是次演出對團隊來說意義重大，所以全隊人都非常認真準備。

恨重辦演唱會見粉絲

談到隊長沈貞巧（Gao）自責當晚演出不佳，可有安慰對方？Marf直認COLLAR仍有很多不足地方，所以會不斷學習和進修，無論是隊長，還是每名成員都有很大進步空間。Marf和Ivy So透露當晚身體不適提早離場的成員許軼（Day）已無事，「她當日完了活動，在車上已經叫想食炸的食物，又在酒店房等我們，之後我們拿着獎座去酒店找她一起拍照，因而有那張『牀照』」。

談到二人的新年願望？Marf稱願望很簡單，就是平穩、順利和平安，大家都做到自己想做的事情；Ivy So希望大家都平安、幸福。她們透露新一年公司會按各成員長處安排拍劇、綜藝等方面工作。會否希望盡快重辦原本在去年尾舉行的演唱會，報答粉絲？二人承認很想，稱《叱咤》當晚表演完，發現很掛住舞台，原來表演真的會上癮，期待之後陸續在不同舞台跟大家見面。

記者：陳釗