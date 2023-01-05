《星期三》Netflix英語節目收視六連霸 宋慧喬新劇不敵《今際之國》

《今際之國的有栖2》是少數能雄霸Netflix收視的日劇。

【明報專訊】《太陽的後裔》宋慧喬主演新劇《黑暗榮耀》，其前夫宋仲基公布新戀情後、上月30日於影視串流平台Netflix上架；昨日公布12月26至1月1日收視，宋慧喬在《黑》劇雖有脫剩內衣褲的性感演出，但未能擊敗蟬聯冠軍的日劇《今際之國的有栖》，只能屈居季軍。《星期三》在英語節目榜六度稱霸；英語電影榜方面，《神探白朗：抽絲剝繭》亦冧莊。

宋仲基上月26日承認戀上英國女演員姬蒂桑德斯（Katy Louis Saunders），加上前妻宋慧喬主演新劇《黑暗榮耀》上月30日在Netflix上架，隨即成為焦點。宋慧喬劇中角色高中時受校園欺凌而退學，長大後待施暴者結婚生子，兒子入讀小學，宋慧喬擔任班主任，才展開復仇大計。《黑》劇第6集她向學長李到晛展示當年被欺凌的傷痕時，脫去衣服，只剩胸圍及內褲，可說是她從演而來最性感的演出。觀衆對《黑》劇的評價不俗，昨日在香港區Netflix位列冠軍；據報上周上架3日錄得2541萬觀看小時，不過於非英語節目排行榜，卻不敵蟬聯冠亞軍的《今際之國的有栖》第2季及首季，只能屈居第3位。《今》劇兩季分別錄得7430萬及3022萬觀看小時，均比首周上架時更高。

雖然《黑暗榮耀》未能登頂，但有4齣韓國作品打入十大非英語節目榜，除了《黑》劇，還有韓劇《還魂2》、真人騷《單身即地獄2》及宋仲基主演的《財閥家的小兒子》（香港在「黃Viu」播出），分佔第6、第7及第10位。

英語節目方面，《怪誕城之夜》導演添布頓（Tim Burton）執導的《愛登士家庭》外傳《星期三》，以1.03億觀看小時，連續6周雄霸榜首；收視調查公司尼爾森公布11月28至12月4日的串流平台收視，《星期三》第2周上架錄得53億分鐘，成為歷來第4個節目衝破50億分鐘界線。《艾蜜莉在巴黎3》在Netflix收視榜以9553萬觀看小時屈居亞軍，《艾》劇首兩季亦上榜，分佔第7及第8位。楊紫瓊主演的 《獵魔士：血源》得季軍；第4至6位順次為《叛逆特務》、《黑函情報戰》及紀錄片集《哈利王子與梅根》。動畫《超音鼠：回家大冒險》和《最好的妳》分佔第9及第10位。

統計首播10日 《神探白朗2》收視季軍

丹尼爾基克（Daniel Craig）主演《神探白朗：抽絲剝繭》第2周上架，以1.27億觀看小時蟬聯英語電影榜冠軍，上集《神探白朗：福比利大宅謀殺案》亦打入第3位。新片 《瑪蒂達：音樂劇》位列亞軍；排第4及第5位的《白噪音》和《The Invitation》，以及位列第8的《禁忌世代：獨愛》均是新上架電影。《神探白朗2》上架10天共錄得2.09億觀看小時，成為10天線最高收視季軍，僅次於首兩位的《紅色通緝令》及《千萬別抬頭》。