遭1.4萬磅剷雪車輾傷 謝洛美溫納病榻報平安

謝洛美溫納重傷後，首次透過社交媒體上載在病牀的自拍照，留言向粉絲報平安。

【明報專訊】Marvel超級英雄劇《鷹眼》51歲男星謝洛美溫納（Jeremy Renner）元旦日在內華達州瓦肖縣牧場外清理積雪，其間發生意外，大量失血，胸部及身上多處骨骼亦受傷，經直升機送院並接受兩次手術後，發言人證實謝洛美情况嚴重但尚算穩定，現已恢復意識，他感謝醫護悉心照顧，家人亦陪伴身邊。

瓦肖縣警方昨日召開記者會，講述事發經過，據悉當時謝洛美家人到訪牧場，座駕卻深陷積雪，他於是駕駛剷雪車清理，然後下車與家人對話，此時剷雪車移動，他嘗試返回車上煞停，結果失手並遭輾過。警方表示該剷雪車重達1.4萬磅，相信事件純屬意外；又指現場新降積雪厚達3呎，不少車輛擱在道路兩旁，營救行動增添難度。警方亦讚揚謝洛美鄰居伸出援手，為傷者止血兼以毛氈保溫，直到救護員抵達為止。

意外發生至今，謝洛美昨日首度透過社交媒體上載在病牀的自拍照，留言向全球粉絲報平安：「多謝大家的祝福，雖然目前情况有點混亂，打字一塌糊塗，但仍送上我的愛意。」曾跟他合演Marvel超級英雄片的拍檔包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）及《復仇者聯盟》第3、4集導演羅素兄弟（Joe & Anthony Russo）等都有留言慰問。