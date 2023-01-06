李佳芯保養得宜keep住年年「28歲」 陳自瑤落重本拍性感照

【明報專訊】李佳芯、陳自瑤等昨日宣傳無綫劇集《有種好男人》，眾演員分隊玩槍戰。男主角馬德鐘仍未參與宣傳，李佳芯解釋對方在內地工作，希望之後回港現身。

此劇在聖誕節新年檔開播，被指是「炮灰檔期」，但最新收視有22.6點（觀眾人數約147萬），比另一時段的《輕‧功》更佳。李佳芯認為不應計較輸贏，稱首次聽「炮灰檔期」，反覺得在節日播有利一家人煲劇，最緊要大家睇得開心。有網民認為靠她撐起成套劇？她稱是全部人功勞。提到網民讚畫面拍得她很美有仙氣。年屆40歲的李佳芯笑說：「我懷疑是監製下令，有幾幕場景四周圍鋪設得很靚，全靠幕後幫手。（有讚海棠春睡照很靚？）聽落還以為拍鹹片，我好正經，有盡力保養自己，貼近我真實年齡『28歲』，心態好重要，保持開朗和有工作就足夠。」

陳自瑤為方便參與槍戰，穿bra top配長褲性感上陣。提到她日前分享以被單掩蓋身體的性感牀照，惹網民懷疑真空上陣？她笑說：「新一年有新開始，想分享鍾意的相片，都是之前拍下。大家不要誤會我沒著衫，其實有打底，好安全，只想效法外國模特兒為時尚雜誌拍出的唯美感覺。（會否出寫真集？）可以考慮。」她稱入行前曾當模特兒，喜歡穿不同服裝及擺甫士，拍這輯相請了攝影、燈光和化妝師幫手，沒計較成本，最緊要靚。會否影一輯老公視角相？她稱不會，只從自己視角出發，性感在感覺上。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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