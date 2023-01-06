認搵錢比老公多 林芊妤自豪養起家人

【明報專訊】林芊妤（Coffee）昨日為可宜主持的HOY TV節目《有種老闆娘2》錄影，分享創業經過和心得。Coffee創立自家瑜伽服裝品牌，不敢自稱好老闆，但自問對員工不薄很少罵人，反而因脾氣好經常蝕底被佔便宜。她透露當初開網店，有朋友介紹幫手設立網站購物平台，可惜開業後網絡混亂，有顧客多付14次錢也收不到貨而投訴，她要親自回覆和辦理退款，「後來才知該朋友只是中間人，收我10萬酬勞僅付一成給網絡公司建立網站，唯有再多給20至30萬網絡公司，但仍處理不妥，最終止蝕離場，轉新公司又多付另外一大筆錢」。Coffee承認信錯朋友，學識帶眼識人，慶幸丈夫比較理性精明，成為她做生意的軍師，即使有朋友問借錢，都會先問老公意見。

夫妻財政獨立

Coffee表示兒子翟德彥似她「癲癲哋」，又似爸爸內向理性，性格兩極，愈大愈曳，笑稱兒子只「恰」她，對其他人會較聽話，她有時要做戲子，瞪大眼扮嬲責罵，可惜兒子只驚一下。她說想出外旅行休息，但有憂慮，「一班女性朋友想約旅行幾日，我考慮兩個月仍未決定。因自兒子出世，除染新冠病毒和入院日子，沒離開過兒子。加上他不肯跟新上任家傭姐姐，仍然很黐我，之前帶他去日本旅行，我不肥反瘦了」。

Coffee表示婚後雖然獲丈夫贈附屬信用卡，但夫妻財政獨立，從不依賴丈夫給家用，自豪有能力養起自己和家人，直認近兩年賺錢比收固定薪酬的丈夫多，並透露新一年有計劃再置業，「之前買樓給家人住，今年想買新樓自住。平日我好慳家，覺得掙到錢應該用來做生意或買樓長線投資。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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