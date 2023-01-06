《黑暗榮耀》內地豆瓣評分高 惹盜版疑雲 宋慧喬車銀優誤傳姊弟戀

有傳內地網站愛奇藝非法上載《財閥家的小兒子》，經韓國製作公司交涉後，劇集現已下架。

【明報專訊】現年41歲的《現正分手中》女星宋慧喬主演Netflix韓劇《黑暗榮耀》，甫上架即打入該串流平台的全球非英語節目收視季軍。昨日有韓媒指，此劇從未獲授權內地播放，卻有超過6萬名網民透過豆瓣網站給予8.8平均分，質疑內地觀眾偷看盜版。提起《黑》劇，網上流傳宋慧喬與《女神降臨》25歲男星車銀優鬧「姊弟戀」，隨即被韓媒揭發是假新聞，網民亦批評有YouTuber為博取點擊而造謠，要求政府加強管制。

文：蘇珮欣

宋慧喬主演Netflix韓劇《黑暗榮耀》上月30日上架，短短3日已登上全球非英語節目收視季軍，成績理想。韓媒昨日報道，《黑》劇在內地最大影評網站豆瓣，亦獲得超過6萬名觀眾評分，結果平均分高達8.8，比宋慧喬前夫宋仲基主演有線台JTBC劇集《財閥家的小兒子》7.3分為高。報道指《黑》劇在Netflix獨家上架，內地觀眾理應無法收看，如今出現大規模評分，估計是透過非法渠道收看所致。

內地網非法上載《財閥家》

另有韓媒報道，《財》劇早前亦透過內地串流平台愛奇藝上架，當外界以為「限韓令」解除之際，經確認後揭發是盜版。韓國製作公司跟愛奇藝嚴正交涉後，相關片段現已刪除，愛奇藝承認影片並非原裝版本，而是網民自行編輯後上傳。製作公司表示，一直研究打開內地巿場的各種方案，但在未經允許的情况下，內地非法上傳《財》劇的行為令人震驚，考慮採取一系列應對措施。

提起《黑》劇，韓媒指YouTube頻道「啪！新聞」日前上載短片，聲稱宋慧喬近日春風滿臉，因與比她年輕16歲的車銀優熱戀，頻道主持人稱消息來自拍攝現場的工作人員，又指宋慧喬與車銀優曾在休息車上密會兩小時。報道提及宋慧喬與《現正分手中》拍檔張基龍分手後，得悉前夫宋仲基近日爆出新戀情，不甘示弱所以物色新對象。有傳車銀優向來喜歡像媽媽或姊姊的女生，而男方完美的外表也符合宋慧喬的條件，二人順利撻着。

YouTube頻道放假新聞

韓媒查證後直指該頻道發放假新聞，力證車銀優從未披露有關擇偶條件，又指該頻道以往多次發布假消息，為求博取點擊，包括虛報防彈少年團成員V與女團NewJeans成員Haerin同居、韓國名廚白種元病逝、名廚李連福餐廳倒閉等。對於YouTube頻道經常揑造假新聞一事，有網民批評類似情况愈趨嚴重，認為政府應該加強管制。