《亞洲電影大獎》 梁朝偉問鼎影帝 湯唯撼張艾嘉林嘉欣爭影后

【明報專訊】第16屆《亞洲電影大獎》3月12日舉行，昨日舉行記者會公布入圍名單，韓國導演朴贊郁執導、湯唯與朴海日主演《分手的決心》獲最多提名共10項，日本電影《Drive My Car》與印度電影《Ponniyin Selvan: Part I》分別獲8項及6項，香港電影《風再起時》與《梅艷芳》各獲3項，《燈火闌珊》、《明日戰記》及《正義迴廊》各有1項。曾獲「亞洲影帝」的梁朝偉憑《風再起時》迎戰日、韓兩大影帝朴海日與西島秀俊，爭奪影帝殊榮；今屆金馬影后張艾嘉再憑《燈火闌珊》角逐「亞洲影后」，對手有湯唯及林嘉欣等。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

第16屆《亞洲電影大獎》3月12日在西九文化區、故宮文化博物館內的香港賽馬會演講廳舉行，入圍影片共30部，分別來自22個國家及地區，競逐16項大獎，以及兩個表揚電影人對亞洲電影貢獻的「卓越亞洲電影人大獎」及「亞洲飛躍演員大獎」。今屆邀得國際著名導演、上屆亞洲電影大獎「最佳導演」張藝謀出任評審主席。張藝謀透過視像說：「亞洲電影正走上藝術與商業並重的路上，雅俗共賞正是我們所追求的目標。」

偉仔：與優秀男演員並列感榮幸

梁朝偉（偉仔）過去曾兩度提名《亞洲電影大獎》最佳男主角，2008年憑《色，戒》封亞洲影帝，今次以《風再起時》跟《分手的決心》朴海日、《Drive My Car》西島秀俊、《Egoist》鈴木亮平、《萬里歸途》張譯及《片場風雲》莫森塔納班德爭影帝，未知能否再獲殊榮。偉仔說：「首先好多謝大家一直以來對我的支持和鼓勵，好開心今次再入圍《亞洲電影大獎》的最佳男主角。作為香港演員，能夠同一班來自亞洲咁優秀的男演員並列，我覺得相當榮幸。」《分手的決心》獲10項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男/女主角」等。許冠文亦憑《風再起時》入圍「最佳男配角」，他說：「現在拍電影很艱難，我很高興參與幫手，為年輕的電影工作者和香港電影出一分力。」

林嘉欣：能演喜愛角色不容易

張艾嘉去年憑《燈火闌珊》奪金馬影后，再憑該片爭《亞洲電影大獎》最佳女主角，勁敵是憑《分手的決心》在韓國橫掃多個影后大獎的湯唯，其他對手還有《美國女孩》林嘉欣、《娜娜的逝水年華》哈琵薩爾馬、《七五計劃》倍賞千惠子。林嘉欣說：「多謝導演阮鳳儀，她寫了一個好出色的角色給我，感恩獲提名『最佳女主角』。能夠演一個喜愛角色不容易，跟有熱誠的團隊一齊完成電影夢，是好滿足的事，無論得獎與否，我都抱感恩的心，非常期待導演下一部作品。」

王丹妮麥沛東角逐最佳新演員

王丹妮與麥沛東分別憑《梅艷芳》及《正義迴廊》入圍「最佳新演員」，對手有《孩子轉運站》李知恩（IU）及《人生大事》楊恩又等。麥沛東開心說：「今年第一個好消息，好開心，多謝大家！希望《正》片可以到更多不同地方上映，讓更多人看到這好戲及一班好演員。」打破香港亞洲電影票房紀錄的科幻動作電影《明日戰記》僅獲「最佳視覺效果」提名。

張婉婷籌備開戲 盼市道持續暢旺

導演張婉婷、周秀娜、凌文龍、袁澧林及本屆青年大使林明禎等昨日在記者會宣布入圍名單。張婉婷表示頒獎禮相隔兩屆後再在港舉行，喜見香港電影市道熱鬧起來，「去年港產片有很好成績，又有很多新導演湧現，希望今年繼續維持興旺」。她透露正籌集資金開拍《十個學醫的少年》，電影講述清朝10個最早期在港學醫的年輕人，製作費很貴，希望香港電影市道持續暢旺，籌錢大計就有望，全片會在港拍攝。「最佳女主角」競爭激烈，袁澧林看好張艾嘉，「曾跟張艾嘉在電影飾演母女，好崇拜她，感覺到她對電影好有心」。

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