楊紫瓊奪棕櫚泉國際女星獎

【明報專訊】第80屆金球獎將於香港時間下周三（11日）舉行頒獎禮，每年總會搶在前頭的美國棕櫚泉國際電影節，今屆亦不例外，前日在加州棕櫚泉會議中心頒發多個獎項，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》獲頒最佳國際女星獎，並由戲中飾演女兒的許瑋倫（Stephanie Hsu）介紹出場，正如電影節主席Harold Matzner所說：「這是楊紫瓊從影以來最具代表性的作品之一，個人魅力於戲中無處不在。」《奇》片獲得金球獎6項提名，更被視為最佳電影及喜劇女主角的熱門，美國索尼電影公司宣布下月17日重映楊紫瓊另一代表作《臥虎藏龍》，以示致敬。

除了楊紫瓊外，《Living》英國演員標尼爾（Bill Nighy）亦獲頒最佳國際男星獎。至於棕櫚泉影帝影后由《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）哥連費路（Colin Farrell）及《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）奪得；《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）和《Till》丹妮爾德韋拿（Danielle Deadwyler）同時贏得突破演出獎，揚言杯葛金球獎的《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）獲封為焦點演員，金像導演史匹堡（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝曼：造夢大師》捧走最佳整體演出獎。