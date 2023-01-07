【開箱】《黑暗榮耀》 宋慧喬轉戲路 不談情只雪恨

【明報專訊】童星出身的宋慧喬，入行超過25年，演過多部經典韓劇如《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》及《那年冬天風在吹》等，一向擅演愛情劇的她，就算跟宋仲基離婚前後，仍在拍攝同類作品《男朋友》及《現正分手中》，因此有「愛情劇女王」稱號。現年41歲的宋慧喬最近終於轉變戲路，在影視串流平台Netflix韓劇《黑暗榮耀》不再談情，只求雪恨，令人有煥然一新感覺。

校園暴力參與者眾

《黑暗榮耀》由《秘密森林》安吉鎬執導、《太陽的後裔》金恩淑編劇，亦是後者跟宋慧喬相隔6年再度合作。全劇共有16集，分上下兩部分推出，上月30日公開前8集，餘下集數3月上架。故事講述文同珢（宋慧喬飾）在高中時期遇上校園暴力，慘遭同學朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）、李蓑羅（金赫拉飾）、崔惠程（車珠英飾）及孫慏梧（金建宇飾）欺凌。文同珢受盡折磨，手腳遭熨斗、捲髮器等灼傷，身體滿佈疤痕，而且她並非首位受害者，可見朴涎鎮等人是慣犯。

文同珢曾作反抗，並向警方求助，卻因朴涎鎮等施虐者出身富裕家庭，親友與警方勾結，更有律師團隊出手解決問題。駐校醫護見她滿身傷痕，嘗試為她解圍，結果亦被辭退。其後文同珢打算退學，並向校長報告一切，反遭班主任金鐘文（朴胤熙飾）在教員室當眾掌摑，指她「篤背脊」影響老師前程。最悲慘的是文同珢來自低收入單親家庭，母親為了數萬元而出賣女兒，代她簽署和解書，退學原因改成性格不合群所致，可見這場校園暴力的加害者，除了朴涎鎮等主腦，還有警員、校方甚至母親等幫兇，令人齒冷。

題材不新鮮仍吸引

絕望的文同珢想過尋死，最後決定化悲憤為力量，誓向朴涎鎮等人報仇。她花上20多年時間蒐集情報，策劃復仇大計，等待朴涎鎮與富商河度領（鄭成日飾）結婚，誕下女兒河睿帥（吳智律飾），後者升讀小學後，才正式展開行動。在等待過程中，文同珢努力掙錢，又報讀教師課程，還學習圍棋，藉以接近河度領。

近年韓劇有不少以校園暴力為題材，例如《第三人稱復仇》與《弱美男英雄》等，《黑暗榮耀》只是其中之一，題材並不新鮮，陳述方式卻吸引。劇集仔細描述女主角文同珢有不得不復仇的理由，並細緻描寫她如何堅持復仇的心。她手腳上的傷疤不時痕癢，令她憶起悲慘往事；她亦討厭笑容，尋找合作伙伴時，也希望對方不要笑，因她不想留下開心回憶，令自己忘記傷痛。值得留意的是，劇中加插很多文同珢旁白，內容就如她的日記，向朴涎鎮敘述自己的近况與感受，藉以暗示她的恨意，已達瘋狂程度。

宋慧喬改形象吸睛

《黑暗榮耀》以復仇為主線，但仍不乏愛情戲。文同珢大學時期跟朱如炡（李到晛飾）相遇，後者任職醫生，教女方下圍棋。朱如炡對文同珢有好感，但女方坦言不需要「白馬王子」，而是協助她的「劊子手」。宋慧喬新劇改變戲路，換上冷酷、狠毒及瘋狂形象示人，帶來新鮮感，例如第6集講到她為了向李到晛展示身上傷疤，僅穿內衣出鏡，表現性感又大膽。

現已上架的8集內容，只屬復仇計劃的初步階段，文同珢成功當上河睿帥的班主任，亦查出後者並非河度領的親生女兒，生父原來是全宰寯；她又透過圍棋接近河度領，令朴涎鎮感到不安。至於復仇行動能否成功？她將付出什麼代價？便得等到下半部揭盅。