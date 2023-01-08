出獄拍片道歉 兩度鞠躬 楊明：希望大家畀機會我重新出發

【明報專訊】楊明（原名林明樂）2020年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩罪。去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴，維持原判，即時服刑，入獄18日。他被送往荔枝角收押所，服刑第8日再轉往赤柱監獄。原定今日刑滿出獄，因公眾假期提早昨日重獲自由。楊明離開監獄後先到將軍澳電視城拍片道歉，兩度對鏡頭鞠躬，之後接受《東張西望》及TVB娛樂新聞台訪問，其間感觸落淚，透露在獄中生活好難過，感內疚及自責，令父母擔心好慚愧，反省及承諾不會再發生這種事，重新出發。

楊明去年12月22日被高等法院駁回上訴，須即時服刑18天，在獄中度過冬至、聖誕及新年。原定今日刑滿出獄，因公眾假期，提前昨日出獄。昨晨7時30分已有10多名傳媒在赤柱監獄外等候，近8時，兩名懲教署職員在馬路迴旋處圍上膠帶設置記者區，並有4名警員維持秩序及拍攝現場情况。警員表示楊明沒享有特權，接載他的車輛不能駛入，楊明會自行步出。

步出監獄直上莊思明座駕

至9時有警員向傳媒表示，楊明會在記者區前企定說幾句。其後見楊明女友莊思明乘車到達，她坐在車廂等候。此時楊明經理人行到閘口處，9時28分，重獲自由的楊明戴口罩步出，木無表情，跟經理人傾了幾句後，不發一言行往莊思明的座駕，未有停步。問他心情如何，楊明沒有回應，只說「早晨」，與經理人上車後，莊思明隨即拉上窗簾。楊明未有即時回家，座駕駛往將軍澳電視城，3人落車後進入大樓。

以後謹慎做人 認真工作

楊明到電視城先會見無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，主席許濤不在場。之後楊明拍片道歉，片中見楊明神情嚴肅，其間兩度鞠躬道歉。他說：「大家好，我啱啱在入面出番來，在這10多日我想了好多，反省了好多，有些事好想認真同大家講。」他驚講得不好及講漏，寫在紙上讀出。他表示對自己飲酒的習慣，為大家及公司帶來好多麻煩同擔憂，深感抱歉。對大家與一直關心他的家人、朋友及公司，在此好認真同大家講聲對唔住，此時他站起身鞠躬。

楊明續道：「好明白我做出來的行為，是完全不可接受，受到今次的懲罰是必然，在裏面這十幾日，我不斷反省，我知道遵守法紀、遵守道路交通規則是非常重要，每日都提醒自己，以後一定要謹慎做人、認真工作，做番多些事回饋社會，我不會容許自己再做出同類的事情。這件事的確是我人生中一個好大教訓，希望大家日後畀多點空間、畀多點時間同機會我，等我可以重新出發。最後希望大家再次接受我道歉，對唔住。」他說完再起身鞠躬。

對着四面牆 恐懼孤單自責

楊明之後接受《東張西望》及TVB娛樂新聞台訪問時，滿面愁容及愧疚神情，並感觸落淚。談到獄中生活，他說失去自由，初期在陌生及狹窄空間，對着四面牆不能抒發，好恐懼、孤單、內疚及自責。他最自責是這麼大個人做出這些事，令關心他的家人、朋友、給他機會的公司擔心，對父母感到慚愧，在入面自責，不停攻擊自己是最辛苦，為事件喊了很多次，之後看小說、人生哲學書及聖經，幫助他渡過艱難時候。楊明感謝女友莊思明在外面好辛苦處理及面對，有探望及寫信給他，好珍惜探訪的半小時。他有擔心日後工作及出來生活，多謝公司對他不離不棄。

轉赤柱監獄 不存在人身安全問題

對於有傳楊明擔心自身安全問題要求轉倉？他說絕對沒這樣要求，他後來轉去赤柱監獄，因荔枝角收押所有較多人確診，為比較安全及騰出醫療室，完全不存在人身安全問題。他出獄後想多陪家人，但父母剛確診新冠病毒，已入住竹篙灣隔離。他會先休息一會，再重新計劃，重新投入社會，希望做些事彌補及幫助人，不想再令關心他的人及公司失望，千萬不要做錯事。他表示出來後想食麵，因入面無麵食。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com