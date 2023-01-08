Alan Walker亞博騷遲出場惹不滿 嘉賓MIRROR壓軸跳唱掀高潮

【明報專訊】國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker，前晚於亞洲國際博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站，邀請男團MIRROR與「DJ Hello Kitty」擔任表演嘉賓。雖然Alan Walker來港拍攝的《Sing Me To Sleep》MV有破億點擊率，單曲《Faded》亦紅遍全球，但入座率未見爆滿，中排現大量空位，開騷前，後排觀眾一度湧上前霸位，被工作人員驅趕返回原座。

開騷頭40分鐘先由DJ Hello Kitty打頭陣演出，帶動氣氛，觀眾隨節拍起舞。演出後約15分鐘，Alan Walker才出場，觀眾不滿聲音此起彼落。Alan Walker以招牌蒙面造型亮相，高呼歡迎觀眾看他的騷，以《The Drum》、《Alone, Pt. II》等多首大熱歌曲配合煙火效果，帶動全場觀眾進入他的音樂世界，其間要求全場觀眾亮起手機燈，大讚燈海美麗。

楊樂文病癒歸隊 姜濤抱恙缺席

MIRROR壓軸出場，隊長楊樂文（Lokman）病癒歸隊，但姜濤因身體抱恙缺席。11子演出時掀起全晚高潮，MIRROR更為Alan Walker挑選的crossover歌曲《Darkside》排了新舞演出。尾聲Alan Walker以一曲《Faded》為這次巡迴騷作結，還與MIRROR在台上自拍後才落台。

記者：林祖傑