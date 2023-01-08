《無名指》開鏡 不計較片酬支持新晉導演 郭富城被劇本觸動 入戲變憔悴

【明報專訊】郭富城（城城）、梁詠琪、許恩怡、鮑起靜（鮑姐）及譚耀文等昨日出席電影《無名指》開鏡禮，城城為支持新晉導演孔令政不止「收順啲」，甚至「唔諗片酬」。對於被指有機會憑該片爭影帝，城城認為獎項不是想要就有，最重要演好角色，百分百投入。鮑姐角逐無綫視后，因開工不會出席今晚舉行的頒獎禮，亦覺得輸定，希望江美儀與陳煒得獎。

記者、攝影：林祖傑

城城拍新戲《無名指》沒計較片酬多少，他說：「大家知現在電影製作上有一定困難，我是喜歡電影的人，應該要支持，片酬方面，只要他們覺得舒服就得，我純粹支持這套電影。」有指可憑《無名指》再問鼎影帝？他說：「其實我拍戲一定是百分百投入，做好本分，其他沒去想，獎項也不是我話事，想要就得到，我得獎後心態是對得住自己良心，演好角色；演戲給我最大樂趣，是演繹很多不同人生，令我人生變得豐富。」

說服自己做不負責爸爸

戲中城城面對失婚，為照顧患病女兒許恩怡，放棄壁球運動員生涯，造型比電影《麥路人》角色更憔悴滄桑。城城表示研究劇本時已進入狀態，早前在社交網分享相片，覺得自己憔悴了，讚劇本觸動他。現實中他是兩女之父，演繹父女情可會更投入？他說：「身為人父，演爸爸角色會更寫實，當然不希望劇情在現實中發生，因戲中演不負責任爸爸，現實中我很有責任感，所以花了很久才找到方法說服自己，如何不負責任對個女。」城城與鮑姐繼《麥路人》後再演母子，戲中有多場鬧交戲，演繹方式不是激動爆喊，而是眼淚在心裏流。

梁詠琪挑戰拋夫棄女角色

梁詠琪與城城相識多年，首度在電影演夫妻，「劇情好沉重，我演拋夫棄女不稱職的媽媽，雖然戲分不多，但幾場戲已交代到人性的脆弱，我才會那麼狠心，觀眾會同情這角色」。今次角色跟她的價值觀相反，所以很難演，也很有挑戰。

許恩怡演城城女兒自覺幸運，圍讀時，對方給她的感覺是永遠坐不定又友善。她為演好角色，上了幾堂戲劇班，角色對白較多，又要坐輪椅，要控制不要郁太多。她稱媽咪柏安妮有給意見及鼓勵，又錄音教她發音。

鮑姐爭視后自覺輸梗

鮑姐早前赴英國探孫，在當地染上流感，一度以為感染新冠病毒，形容辛苦過中招。她在《無名指》與城城有好多鬧交戲，首日開工就拍到聲沙。提到憑劇集《下流上車族》角逐無綫視后，鮑姐表示要開工不會出席今晚的頒獎禮。她說：「我覺得老人家要平常心，年輕人攞獎是很大鼓勵，我直情輸梗，所以不去。我當然想江美儀與陳煒攞獎，她們的表現真的好好。」