傳蘇韻姿被調離《愛．回家》 鄭世豪力撐：佢工作態度無問題

【明報專訊】「全球華人流行音樂總會」創會會長孫敬安與太太盧敏儀為培育年輕新一代對音樂的興趣，參與由政府推動的「共創明Teen計劃」，昨日舉行小型音樂會。出席嘉賓有鄭世豪、魯振順、大AL（張武孝）、李龍基與太太Chris，吸引逾100名年輕人到場，音樂會由已轉職律師多年的盧敏儀擔任司儀，眾嘉賓輪流唱歌及分享多年演藝心得。孫敬安希望透過今次計劃，以鼓勵、支持和資助年輕人學習音樂知識，邀嘉賓親身演繹分享心得。

曾一年參加近百場歌唱比賽

鄭世豪透露20多年前仍未入行，曾參加多個不同機構主辦的歌唱比賽，最高峰試過一年內參加近100場比賽，當中奪得近70個獎項，包括冠軍及最佳台風獎。近年主力參演無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，間中就劇情有機會唱歌，但刻意唱得差，炮製喜劇效果。傳劇中飾演「熊心如」的蘇韻姿因經常遲到及工作態度差被調離劇組？鄭世豪認為演員調出調入經常發生，有可能是放假或接拍其他劇才暫時離開。

談到日常合作，鄭世豪力撐蘇韻姿工作態度無問題，「我不覺得她遲到和態度差，她有跟我學唱歌。自問入行已一段時間，看得出蘇韻姿是勤力的好演員，跟她一齊工作也很舒服」。傳聞蘇韻姿演技差？鄭世豪自問演戲也未夠好，還要繼續努力學習，故沒資格批評對方。過往不少同劇演員都傳出因態度差被調走，他自認性格戇居，只顧演出，少理其他人的事，很多事情發生都後知後覺，甚至完全不知情。

記者：林蘊兒