開箱：《雲妮侯斯頓：與愛共舞》 重塑樂壇天后光輝時刻

【明報專訊】自從雷米馬力（Rami Malek）2019年憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》扮演Queen主音Freddie Mercury贏得奧斯卡最佳男主角後，把樂壇巨星傳奇故事搬上大銀幕似乎成為趨勢，《波》片後出現了艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》及描述「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的《貓王》，還有剛於上周四（5日）上映的《雲妮侯斯頓：與愛共舞》 （I Wanna Dance with Somebody），講述2012年身故的雲妮侯斯頓（Whitney Houston）在樂壇高低起跌；巧合地除了《貓王》之外，《波》、《搖》、《雲》的英語原片名，均取材自主角的歌名。雲妮的歌曲《I Wanna Dance with Somebody》後面還在括號寫有Who Loves Me，完整意思是與「與愛我的人共舞」，也成為《霍金：愛的方程式》編劇安東尼麥卡騰（Anthony McCarten）撰寫《雲》片的一個重點。

電影以1994年AMA開始及結束

雲妮侯斯頓來自音樂家庭，自小在教堂獻唱，母親Cissy Houston既是福音歌手，也是行內非常著名的和音，曾為「貓王」皮禮士利等歌手獻聲；雲妮的表姊Dionne Warwick是早於1960年代已走紅英美兩地的非裔歌手。《雲妮侯斯頓：與愛共舞》以1994年美國音樂頒獎禮（AMA）開始及作結，中間勾勒她如何被發掘、走紅、結婚誕女、吸毒酗酒、醜聞纏身及企圖重新振作。2012年格林美音樂頒獎禮前夕，雲妮被發現陳屍下榻酒店的浴缸，後來裁定因心臟及吸毒等問題喪命，終年48歲。片中挑選1994年AMA開始及作結，因為該頒獎禮大概代表了其事業與人生巔峰。雲妮當晚拿了8個獎，平了「流行曲天王」米高積遜（Michael Jackson）的單晚最高紀錄；台下坐了雲妮母親Cissy、丈夫兼男歌手Bobby Brown，以及一歲多的女兒Bobbi Kristina。電影結束時觀衆都知道主角會離世，以1994年AMA作結，可見導演凱絲林蒙斯（Kasi Lemmons）想觀衆記得這名逝世快11年的樂壇天后最美好時光，所以幾乎還原整個演出。當年雲妮現場唱了《I Loves You, Porgy》、《I Am Telling You, I'm Not Going》及《I Have Nothing》等3首串燒歌，近10分鐘演出完全沒一刻停下，天籟之音與完美技巧把寬廣音域表露無遺，不少樂評人認為該次演出，天后之名她當之無愧。

傳記片少不免隱惡揚善，善的部分把雲妮侯斯頓事業上的光輝歲月一一以影像呈現，譬如跟母親在夜店演出，知道著名音樂製作人Clive Davis到訪，於是以精彩歌聲吸引對方，迅速得到唱片合約。片中描述她與Clive的關係宛如父女，兩人第一次單獨會面，Clive告訴雲妮，他不會管旗下藝人私生活，只會把最好最適合他們的音樂帶到面前。也許現已90歲的Clive是此片監製之一，所以片中兩人一直互相尊重，當雲妮有難，總伸出援手，婉言相勸。反對南非種族隔離政策的雲妮，1988年曼德拉仍在囚，她舉行歐洲巡迴演唱會期間，專程到倫敦出席了祝賀曼德拉70歲大壽的演唱會，這一幕在片中重現。

當然片中也少不了雲妮於1991年美式足球超級碗決賽唱國歌的一幕，其時美軍出戰波斯灣，她演繹的國歌熱血澎湃，推出單曲十分暢銷，瞬間賣出過百萬張。片中亦提到雲妮首次參演電影，伙拍《與狼共舞》奇雲高士拿（Kevin Costner）演出《護花傾情》（The Bodyguard）。她其實演回自己，扮演樂壇天王巨星，收到死亡恐嚇，於是聘專業保鑣護駕，其間互生情愫。電影遭劣評，但票房大賣，原聲大碟亦售出超過4500萬張；奇雲提議她片中翻唱Dolly Parton的《I Will Always Love You》，遠勝原作，也成為雲妮歌唱生涯中的大熱歌曲。

同性戀人佔戲頗重

至於雲妮侯斯頓的醜聞，諸如跟父親的惡劣關係、與Bobby Brown爭執及婚姻破裂，以及如何沉淪毒海、演出失場等，片中沒有避開，只是比例上不及讚賞的部分多。一直傳與雲妮有同性戀情的助手兼創意總監Robyn Crawford，在片中亦佔戲頗重，似乎回應了雲妮身故後，Robyn在2019年出版回憶錄，證實了兩人的戀情。

此片跟《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》一樣，扮演雲妮侯斯頓的《馬克白夫人的誘惑》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）只是咪嘴演出，跟雲妮無論外形與身材亦不大相似，純靠衣飾和化妝搭夠，不過她的台風跟足。飾演Clive Davis的《焦點追擊》史丹利杜茨（Stanley Tucci），同樣形不像，卻演得神似，不愧為多產的綠葉演員。

上映日期：1月5日