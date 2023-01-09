獲「萬千光輝演藝大獎」 曾勵珍：無綫沒打不贏的仗

【明報專訊】無綫助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐）獲「萬千光輝演藝大獎」，總經理曾志偉負責頒獎，稱珍姐地位超然，出名有霸氣，好多人聽到她的名已很驚。珍姐服務無綫逾50年，最初擔任助理編導（PA），晉升導演，之後再成為監製，共監製逾百部劇集，當中處境劇佔大多數，培育過不少演藝巨星。珍姐獲知得獎時一臉難以置信及眼濕濕，她監製的《愛‧回家之開心速遞》一眾演員由劉丹率領上台祝賀，全體演員站立拍掌。珍姐哽咽說：「開會時得獎者明明是另一個人名。我好開心過去多年，在無綫做到鍾意又享受的工作。多謝團隊，只要大家齊心，無綫是沒有打不贏的仗！」她哭着多謝父母，稱保持心靜態度繼續工作，希望公司上下一心做好節目，未來發展更強大、優秀及有影響力。

服裝部陳惠英獲專業精神獎

歷屆港姐李施嬅、朱凱婷、陳庭欣、樊亦敏、麥美恩及劉佩玥等齊負責頒「專業精神獎」，樊亦敏宣布結果前搞笑說：「大家都知麥美恩叫『龍躉』，但經過她（得獎者）整完就變成美人魚。」麥美恩即擺甫士騷身形線條。得獎者由「服裝設計科美術監督」陳惠英奪得，她是無綫第一代形象監督，歷年為藝人設計逾萬套服裝，31年前開始參與製作《香港小姐競選》，為佳麗設計華麗服裝。陳惠英分享得獎感受說：「好榮幸，我1980年代在廣播道找到一份喜歡的工作，TVB這份工作讓我有不同挑戰，大家一齊成長。」

（萬千星輝頒獎典禮2022）