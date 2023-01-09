胡定欣陳曉華撞衫齊奪最佳衣著 JW陳煒超低胸性感鬥搶鏡

【明報專訊】萬千星輝頒獎禮一如往年，一眾藝人悉心打扮亮相紅地氈，為競逐即場投票選出的「最佳衣著」爭妍鬥麗。結果最佳衣著男藝人由陳山聰奪得，最佳衣著女藝人由胡定欣與陳曉華平分秋色。

陳瀅著公主傘裙無緣冧莊

昨晚天氣雖然稍涼，但大部分女藝人無懼寒風，以性感打扮上陣，陳煒穿Deep V水晶閃裙亮相，性感搶鏡，不過為抗寒要貼暖包。JW（王灝兒）穿紅色超低胸及大露背吊帶裙，稱是最大性感尺度，已做足安全措施防走光。去年奪最佳衣著的陳瀅穿淺色公主傘裙，踏紅地氈時落力拉票，最終未能冧莊。

胡定欣穿黑色晚裝，貼身剪裁兼胸前斜cut露肉，展現無懈可擊身形。她表示向來交由陳山聰擔任服裝指導，這身打扮是兩人共同的心水，希望穿出有派對的感覺。陳曉華的戰衣設計跟胡定欣的晚裝類似，都是黑色及胸前斜cut，她擔心太性感，不敢太大動作，之前更節食保持苗條身形。

林敏驄撐拐杖偕「妻女」現身

憑《下流上車族》爭視帝的林敏驄事前表明缺席，結果玩「突襲」，偕劇中「老婆」江美儀與「女兒」郭柏妍、羅毓儀現身成焦點。撐着拐杖的林敏驄解釋前日踢波受傷，腳部紅腫要噴止痛劑。問爭視帝信心？他說：「我一向沒所謂，有人報夢給我已知沒獎，今晚都是來支持『家人』。」郭柏妍表示「爹哋」是大家心目中的視帝。

馬國明︰婚禮由湯洛雯話事

元旦在社交網公布向湯洛雯求婚成功的馬國明稱婚期未定，婚禮交由未婚妻話事，他負責配合就可以。問到求婚過程？他笑言想保留神秘，最緊要未婚妻開心。馬國明日前見證伍仲衡在演唱會公開向女友求婚，「伍仲衡做壞規矩，求婚歌包辦曲詞唱，其他男士好難超越佢，好彩我早過他求婚」。現場不停有人恭賀馬國明，連舊愛胡定欣路過也送上祝福，但兩人未有合照。

（萬千星輝頒獎典禮2022）

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