胞妹被指婚變暴瘦 身心受折磨 李思林撐李玟力盡妻子繼母責任

【明報專訊】47歲李玟（CoCo）2011年與外籍富商丈夫Bruce Rockowitz結婚，當年豪擲1.5億元打造一連兩日豪華婚宴，成城中熱話。二人結婚近12年，其間曾傳出Bruce疑有婚外情，CoCo曾在社交網發文暗示不開心，但未有詳細解釋，及後貼相證夫妻關係未變。最近有報道指Bruce被發現第3次出軌，難忍丈夫不忠的CoCo搬離昔日愛巢，夫妻正分居，她疑因不堪婚變打擊屈到病，健康出問題暴瘦惹人擔心。CoCo胞姊李思林對於報道未有否認，心痛妹妹身心飽受折磨，大讚她無論工作或感情上都好吃得苦，開腔力撐，「人與人之間的緣分盡了，的確感可惜，CoCo一直好盡力做好妻子和繼母角色，對得住良心就夠」。

記者：林蘊兒

李思林前晚聯同一班《中年好聲音》參賽者，還有任暟晴及《聲夢傳奇2》數名學員，齊為《萬千星頒獎典禮2022》獻唱經典劇集主題曲在電視城綵排。李思林對演出感緊張，表示為實現多年夢想從幕後走到幕前，最開心結識到一班志同道合朋友。由入圍比賽，到最近聯同其他參賽者拍攝MV，李思林從未有問舞台經驗豐富的胞妹CoCo意見，因想靠自己摸索，而且知妹妹有自己的事情要忙，盡量不打擾及麻煩她。

憑歌寄意安慰妹妹

對於近日有報道CoCo與結婚近12年的外籍富商丈夫Bruce鬧婚變，傳男方婚內3次出軌，夫婦現處於分居狀態，飽受情傷的CoCo身形暴瘦得42.3公斤（約93磅）兼身體不適，健康情况令人擔心。李思林暗認傳聞屬實，直認人到中年，很多事發生都屬意料之外，生活上遇到的不如意，都是從未想過的。她唯有送歌曲《明星》予CoCo，希望借音樂強大力量，憑歌寄意安慰妹妹，抒發心情。追問CoCo會否辦離婚手續？李思林表示不便代答，私人事交回當事人回應較好。

談到妹妹的健康狀况，CoCo日前在社交網分享身上掛有醫療引流袋的相片，李思林一臉擔心說：「那個（掛醫療引流袋）已經康復，沒有事，詳情不便講。不過她腳傷未癒，可能要接受手術，但未有決定。因為CoCo天生盆骨位置有脫骱問題影響雙腳，她行路和坐立也會痛外，每次跳舞更要忍痛，痛足40幾年。她上台表演都沒有打止痛針，真是好捱得，無論工作或感情上都好吃得苦。」

嬲妹夫對妹病况不聞不問

李思林心痛胞妹身心都飽受折磨，忍不住激動哽咽，盼大家向CoCo發放正能量，由於她早前不慎感染新冠病毒，加上又要應付比賽，未有時間陪伴妹妹，但笑言姊妹會一同努力增肥，「CoCo已收拾心情繼續工作，她前日在網上虛擬世界開音樂會」。

提到Bruce被指背妻出軌，又傳他和兩女對CoCo的健康出現問題不聞不問，李思林承認有點嬲妹夫，還替妹妹不值，「身為親人當然覺得不喜歡，不過感情事很難解釋，由他們講較好。人生無常，明白好多事都要及時做，好似我為追夢參賽一樣，現在會更加珍惜一切。人與人之間的緣分盡了，的確感可惜，CoCo一直好盡力做好妻子和繼母角色，對得住良心就夠」。

任暟晴未有計劃出國留學

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴對在頒獎禮表演大為緊張，要負責唱多首劇集主題曲外，還有向已故音樂人致敬環節。她說：「環節由我和黃洛妍與管弦樂團合作演出，我還要彈琴。對上一次彈琴已是兩年前，考完8級試後已沒有彈，已忘記彈琴的感覺，為了今次演出練了很久。」

對於女團After Class有傳因成員炎明熹和姚焯菲分別到內地及新西蘭升學，可能面臨解散，無綫將改捧《聲夢2》學員。任暟晴說：「我都希望有更多機會做更多好作品，自己暫時未有計劃往外地讀書，繼續留在香港。」1月22日是她的17歲生日，撞正大年初一，屆時會參與無綫賀年節目，她開心生日在工作中度過，然後與家人食飯過農曆新年。