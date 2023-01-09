陳凱琳第3胎佗得辛苦 鄭嘉穎預告獎勵老婆

鄭嘉穎（上圖）稱陳凱琳今胎佗得比前兩胎辛苦，雙腿水腫和抽筋，他除安慰老婆又為對方按摩。

【明報專訊】鄭嘉穎昨日出席旅遊品牌旗艦店開幕禮，談到新年願望，笑言在家稱呼兩子及準備出世的BB做3件「蛋散王」，希望他們聽教聽話、身體健康。他透露懷第3胎的老婆陳凱琳（Grace）今次佗得比前兩胎辛苦，雙腿水腫和抽筋，「Grace的腳比較幼，水腫時腫到連腳眼都看不見，我有幫她按摩，身為女仔一定會不開心，唯有安慰她很快會過。（如何獎勵太太？）生完就知」。見老婆辛苦是否打算今胎後「收爐」？嘉穎未有封後門，「我們一向順其自然，全部是順着感覺走」。他對BB性別及預產期繼續賣關子，說大家很快會知。

暫未考慮北上開工

香港與內地通關，嘉穎表示一直有內地工作接洽，但現時永遠屋企第一位，不想與小朋友的關係疏離，「有得必有失，我之前在港拍無綫劇《星空下的仁醫》，收工後回家小朋友已睡覺，見到他們卻沒時間相處，試過返到屋企兩個仔不太睬我，叫都只是望一眼，有心碎感覺。除非劇本或角色很值得，這世都不再遇到，我就去」。他說採取開放政策，跟任何一家電視台合作都無所謂，最重要劇本和角色。問到今屆視帝看好誰？嘉穎稱因忙湊仔未有時間留意。

籲馬國明趁早生仔

談到「鐵馬兄弟」馬國明與女友湯洛雯訂婚，嘉穎恭喜對方，並笑說：「啱喇，咁大個仔是時候，他都就快入『五』，入『五』好結婚了。我跟他說有仔趁早生，始終我們的戰鬥力每日下降，小朋友的戰鬥力每日提升。」至於唐詩詠未有着落，嘉穎表示最緊要找到適合自己的，千萬不要夾硬來，遇到適合先結婚，不要為結而結。

記者：陳釗