呂良偉方中信互讚保養佳 陳家樂農曆新年後娶連詩雅

陳家樂（左）見在美國學槍擊的安志杰（右）拍劇時揸槍好有型，都想上課學開槍。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】呂良偉、方中信、安志杰、張繼聰、陳家樂等主演吳家偉執導電影《衝鋒》，昨日於尖沙嘴圍封半條街拍攝及舉行開鏡禮。呂良偉與方中信相隔20年再合作，互讚對方靚仔有型，方中信笑說眼紅呂良偉保養得好，呂良偉回敬不相伯仲。二人在新片上演兵賊鬥爭，有大量動作、撞車、爆炸、開槍場面。

方中信難忘到舊商場拍通宵戲，「拍到心驚膽跳，現場為配合收音效果關掉抽氣系統，好驚空氣不流通增加確診新冠病毒風險，好彩拍完3日大家都無事」。呂良偉對留港拍戲感幸福，「收工可以回家休息，聖誕和新年跟家人共度」。疫情爆發3年，中港兩地終於通關，他們都打算農曆新年後煞科，北上探望親友和工作。

安志杰學槍大派用場

安志杰相隔近4年回港拍戲，飾演賊人開槍打劫，有好多動作戲大展身手，覺得好玩，「疫情3年，我在美國學玩槍，這次拍戲可運用」。陳家樂表示開戲前知道要跟功夫了得的安志杰對打，特別練拳備戰，並笑言：「點夠安志杰好打，要靠武指幫手度招，製造視覺效果。」

陳家樂稱因忙為新片開工，感謝未婚妻連詩雅幫忙帶狗散步、煮飯煲湯照顧，並透露已找師傅擇吉日，婚期在農曆新年後，心情開始緊張，辦喜事原來好多事要處理，感謝張繼聰與岑珈其傳授夫妻相處之道。他承認恨做爸爸，希望婚後盡快生小孩，「我想生夠10個8個，所以要努力掙錢養家」。安志杰與太太Jessica C.婚後育有一對子女，他早前聖誕回洛杉磯陪家人過節，然後再回港拍戲，好享受家庭生活，希望跟太太再生小孩。

記者：鍾一虹