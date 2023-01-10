無人機拍特寫失控撞面部 送院縫30針 柯震東飛來橫禍 嚴重破相

【明報專訊】31歲台灣藝人柯震東昨日驚傳拍攝Netflix劇集《乩身》時發生嚴重意外，最初消息指他拍一場動作戲需要無人機近距離捕捉他的面部特寫，其間無人機爆炸，他的面被碎片割傷，縫了近30針恐會毁容。經理人證實柯震東受傷，並說意外造成面部嚴重破相，正停工接受治療。及後劇組發聲明表示，意外發生於去年12月27日，現場沒有發生無人機爆炸，是在不明原因下撞向柯震東的面部顴骨區造成受傷，對意外感到遺憾及抱歉。柯震東受傷後於元旦曾更新社交網，似感觸留言：「新年快樂……新的一年希望自己能回到過去的模樣。」

柯震東去年憑電影《月老》，在第24屆《台北電影節頒獎典禮》贏得最佳男主角，發展順利。早前忙於為劇集《乩身》開工，昨日傳出他在拍攝時發生意外。

傷口已縫合 沒傷及眼睛

據台灣傳媒報道，柯震東拍一場動作戲時，需要無人機近距離捕捉其面部特寫，其間疑失靈急速墜毁，在柯震東面前爆炸，碎片割傷他的面，鮮血直流，隨即被送院，縫了近30針，報道指傷口雖已縫合，但面部修復時間仍未知，事故中他沒傷及眼睛，要暫停所有工作。柯震東經理人回覆台灣傳媒說：「藝人日前拍攝時發生意外，造成面部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作時無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，謝謝關心。」

劇組發聲明澄清無人機沒爆炸

《乩身》劇組昨午就事件發出聲明，表示無人機意外發生於去年12月27日晚上，但沒有發生無人機爆炸、葉片四射狀况，劇組現場都有符合拍攝安全標準，與做好防備措施，包括無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆。至於意外為何發生？聲明中說：「但很遺憾的，不明原因造成無人機意外撞到柯震東面部顴骨區造成受傷，除了劇組緊急將演員送院外，後續柯震東經理人也有安排做較細緻的處理方式縫針，劇組對柯震東與經紀人感到相當的遺憾以及抱歉，目前我們也正在積極調查意外真實發生的原因。」劇組現在會先復工拍攝其他戲分，柯震東的戲分已暫停拍攝，希望他可以有足夠的時間休養與康復，等到確認完全康復後，才會回到劇組參與拍攝。

元旦發文：望能回到過去模樣

柯震東上月27日發生意外，他在1月1日元旦更新社交網，以黑底白字發文「新年快樂……希望自己能回到過去的模樣」。現在很多網民回看，想到他是表達面部受傷後的心情，紛紛留言祝他早日康復。有網民留言：「沒事的，永遠最帥。」柯震東上周五（6日）有上載代言護膚品廣告照，寫道：「面部保養真的很重要！冬天最需要保濕！」

《乩身》改編自台灣作家星子同名暢銷小說，去年11月舉行開鏡儀式，故事講述柯震東飾演的韓杰，因兒時犯下的過錯，成為「乩身」替三太子（王柏傑飾演）賣命贖罪，處理留在人間界的孤魂與野鬼所釀成的各式棘手事件。

娛樂組