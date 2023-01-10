林敏驄放低拐杖滿場飛 被嘲不連戲 黃日華點名讚丁子朗戴祖儀

【明報專訊】林敏驄在無綫頒獎禮未能憑《下流上車族》奪視帝，但未有影響心情，因踢波弄傷腳的他更興奮得放低拐杖在後台周圍行；TVB娛樂新聞台上載後台情况，見林敏驄被葉念琛取笑：「拐杖呢？連吓戲好喎！」林敏驄又巧遇老友任達華，發揮搞鬼本色，不停篤任達華腹肌，又無厘頭說：「任達華不是一朝一夕練成嘅，你睇他的腹肌，call他都不覆機。」令任達華感尷尬。

戴祖儀：開心到似攞獎

黃日華點名讚新一代演員包括丁子朗、周嘉洛、吳偉豪及戴祖儀，他說：「我覺得如丁子朗向奸角發展，成就可能更高；戴祖儀有性格及潛質，希望他們可以珍惜每個機會，盡力將自己最好一面展示畀大家睇。」被問到會否再拍劇集？黃日華說做了40多年，現在休息享受。戴祖儀得知獲黃日華讚賞，開心在社交網發文，「畀人鍾意係一件好幸福嘅事，尤其係畀一位咁叻、咁型、咁勁嘅大前輩讚，多謝你呀黃日華前輩，開心到好似攞咗獎咁。小妹今年會開turbo，回報大家嘅愛！#如有機會同黃日華前輩對戲就幸福×10,000」。

梁榮忠想再與陶大宇合作

無綫頒獎禮邀請很多甚少在熒幕露面的嘉賓，除黃日華、任達華、呂良偉，還有郭可盈等。昔日《刑事偵緝檔案》系列拍檔陶大宇、梁榮忠說有好多年未見郭可盈，他們亦有段長時間沒合作，梁榮忠指陶大宇是難得的好拍檔，是再合作的首選。

記者：陳釗

攝影：劉永銳