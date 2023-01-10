王敏奕笑朱敏瀚拍親熱戲緊張 林景程無獎都開心

【明報專訊】王敏奕、朱敏瀚（朱仔）、胡蓓蔚（豹嫂）、鄧智堅及林景程昨日出席無綫新劇《虛擬情人》開鏡拜神。首次擔正男一的朱仔抱平常心，稱心情跟以往一樣。他飾演由王敏奕創造出來的AI（人工智能），有很大發揮空間，並透露要繼續騷肌，「外景最後一場戲要我除衫騷肌，因講王敏奕帶我到健身室做試驗」。

王敏奕稱製造朱仔這個完美AI情人，目的是安慰自己和大家。他們可有親熱戲？朱仔說不記得，反問王敏奕有沒有？王敏奕說：「算有，他不記得，可能覺得好小事，而且有點緊張。」

朱仔解釋因AI的角色比較純真。朱仔開心《痞子殿下》在頒獎禮奪組合獎，為他們拍攝《痞子2》打下強心針，覺得更勝奪任何個人獎項，因一個劇好，是整個團體功勞。

効力無綫13年的林景程大熱失落「男飛躍」，很多人替他不值。他表示有人睇好及留意已開心，有獎是錦上添花，戥鄧智堅奪男配角開心。林敏驄失落視帝和最受觀迎男角色，是否可惜？他表示正如對方說，不看重個人獎項，最想《下流上車族》攞最佳劇集，終於攞到是最大鼓舞。

胡蓓蔚續約無綫

豹嫂約滿無綫後，首次再為無綫拍劇。原來她已跟無綫傾好續約條件，由於之前赴上海探親兩個月，遲遲未動筆簽約 ，「所以公司叫我開鏡後順便簽埋約。（被續約條件打動？）都是差不多，我好抵用，除主持工作，也想拍多些劇。今次劇中跟袁文傑演夫妻，對方太高，我要著超高的高跟鞋才襯到他」。

記者：柯美