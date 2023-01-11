邀得「魔音始祖」李佳芯《仁濟夜》獻聲 監製黎諾懿拍心口一定好看

【明報專訊】黎諾懿、賴慰玲及蔣家旻等昨日出席無綫籌款節目《慈善星輝仁濟夜》記者會。黎諾懿透露《仁濟夜》是他監製的第5個節目，並且是首個現場騷，所以很大壓力。為了讓大家有嶄新感覺，不再是固定慈善節目模式，其中一個環節會以《仁濟心》為主題製作成舞台劇，由一班演員擔任幕後。演藝學院出身的賴慰玲執導，戴祖儀、關楓馨及李芷晴等一起創作劇本；蔣家旻和袁偉豪等參演。

黎諾懿稱為節目出動人情牌，邀請兩大愛人李佳芯和胡定欣演唱，非常開心。笑問可知李佳芯唱功被封「魔音始祖」，他自嘲也是魔音，故不敢評論其他人，「我對她今次很有信心，放心，這個環節是很好看的」。

賴慰玲想開演戲班

首次擔任導演的賴慰玲表示很開心，發覺沒有想像中困難，但比想像中複雜，因要了解幕後程序，笑稱遇到問題便「撻」黎監製名字出來；並感謝黎諾懿給予很大信心，就算提出一些奇怪意見，對方都會無限支持。有份參演的蔣家旻笑稱中學時曾演過舞台劇，再演心情緊張，幸好今次角色責任不算很大。問賴慰玲若蔣家旻演得不好，會否照鬧？賴慰玲笑言：「家旻是最佳女配角，不會演得不好的。我們預計有4日綵排時間，對演出8分鐘的舞台劇應該足夠。」

賴慰玲表示有興趣往幕後發展，只要是關於演戲的，什麼範疇都想嘗試，但監製就不好了，因要兼顧太多，不過有興趣開演戲班做導師，蔣家旻聞言說：「如果她開班，我和張振朗第一時間報名。」

記者：陳釗