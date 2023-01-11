邀再合作拍MV 讚蔡思韵演技大躍進 陳奕迅幻想喪妻動真情流淚

【明報專訊】陳奕迅（Eason）新歌《盲婚啞嫁》MV邀得蔡思韵擔任女主角，兩人繼5年前ViuTV劇《短暫的婚姻》後再度合作，Eason大讚蔡思韵成熟不少，做戲更自然及有味道，自嘲被比下去，演技上還有很大進步空間。有一場要他對住空牀演喊戲，Eason透露幻想伴侶離開自己，眼淚不期然流下來，毋須眼藥水幫助真情流露，總算交到功課。

娛樂組

Eason新歌《盲婚啞嫁》除MV外，還有一個15分鐘劇場版，由他及蔡思韵、谷祖琳、陳紫萱、吳肇軒等演出穿越時空的短片，劇情講述飾演攝影師的Eason在太太離世後，如何走出傷痛重生的故事。歌詞內容指人生就像「盲婚啞嫁」，不論父母、兄弟姐妹和夫妻等，開始時大家都不認識，都是出生前早已幫你揀定人選，當中是喜是悲，控制在於自己心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。

自嘲演得最差

對於再與蔡思韵合作，Eason稱對方長大了，做戲更自然及有味道，「因為之前合作過，所以沒有陌生感覺，感覺幾好，今次人人都做得好好，陳紫萱、吳肇軒同谷祖琳，甚至來影相的兩老人家也演得很好，得我一個演得不夠好」。談到他在MV中又喊又笑，大曬演技，Eason說：「是導演剪接得好啫。」

至於其中一場對住空牀，真情流露的喊戲，Eason表示懷舊場景幫了他不少，事前靜坐一角，想到伴侶離開自己，眼淚不期然流下來，他說：「講到演技，我真的還有很多東西要學習，有很大進步空間。」

蔡思韵開心與Eason再合作，「我們2017年合演《短暫的婚姻》，當時我仍是新人，時隔5年再有機會跟Eason合作感到超級開心，除了可以演出他新歌MV外，還能扮演他的太太，有種覺得自己長大了的感覺」。

陶醉跟Eason共舞

蔡思韵稱今次跟Eason重逢，對方都覺得她成長不少，唯一沒有改變的是依然感受到Eason的那份真誠，跟他交流是件非常開心的事。蔡思韵難忘臥病在牀，與Eason別離的場口，「完全感受到我們的交流，好感動，跟他做戲好有火花。他給予我很多真實情緒感受，觸動到我的情感，與他共舞那場戲也十分陶醉」。

蔡思韵在MV中表現跳脫一面，她解釋：「MV中Eason的太太性格跳脫樂觀，美術總監張蚊花了很多心思陳設出富有年代感的拍攝現場。前期我嘗試了許多很靚的造型和服裝，最後揀選了短髮造型塑造出活潑開朗形象，相對之前跟Eason合作的《短暫的婚姻》截然不同，有種似是《短暫的婚姻》前世今生的感覺和緣分。」