【開箱】《淡藍之眸》 基斯頓比爾哈利梅靈神探大戰

【明報專訊】繼《怒火激情》與《敵對分子》後，美國導演史葛古巴（Scott Cooper）與金像男星基斯頓比爾（Christian Bale）在懸疑片《淡藍之眸》（The Pale Blue Eye）第3度合作，上月23日率先在美國戲院有限度放映，本月6日移師影視串流平台Netflix上架；影評網站「爛番茄」觀眾好感度為72%，成績不過不失。

純屬虛構的詩人經歷

《淡藍之眸》改編自同名小說，故事發生在1830年，基斯頓比爾飾演偵探奧古斯特蘭度，應邀調查美國西點軍校的離奇殺人事件。一切由軍校學員弗萊上吊自殺說起，據目擊者稱，在白雪紛飛的冬日清晨，巡兵發現弗萊屍體，原本死因無可疑，直至屍體心臟遭人盜去，軍校為免驚動政府高層，決定低調徹查真相。

被形容為紐約傳奇警探的蘭度，過去戰績彪炳，近年經歷喪妻、女兒失蹤等打擊，加上酗酒惡習，聲名大不如前。他接手調查命案，礙於軍校下令，為免影響軍心，只好透過《后翼棄兵》男星哈利梅靈（Harry Melling）扮演的學員在校內蒐集情報，這名性格帶點神經質的助手，正是日後成為美國著名驚慄小說作家的愛倫坡。有趣的是，現實中的愛倫坡確曾入讀西點軍校，雖然這段經歷純屬虛構，總算為作家生平增添一點傳奇色彩。

愛倫坡既是士兵，又自稱詩人，不時向蘭度提供獨特見解，例如他推斷兇手也是一名詩人，因為「心臟具有某種象徵意義，兇手想藉此表達一些想法，如果（心臟）沒有其他含意的話，它跟膀胱有何分別？」令蘭度哭笑不得。他又提議蘭度調查死者的室友拉夫堡，因二人曾經爭執，或有殺人動機；其後矛頭又指向另一學員斯達德。愛倫坡心思細密，終讓蘭度另眼相看。

兩男角表現出色

《淡藍之眸》片長130分鐘，前半部分節奏緩慢，蘭度查案過程平鋪直敘，直至偷心狂徒落網，軍校宣布結案，以為事件告一段落？電影最後25分鐘才是高潮所在，愛倫坡終於發現，真兇不是別人，而是「喊賊捉賊」的蘭度，因為死者弗萊正是向蘭度女兒瑪蒂達施暴，令她在父親面前含恨跳崖自盡的始作俑者。蘭度坦承犯案，手握證據的愛倫坡會否向軍校舉報前者罪行？便成了全片最大懸念。

憑《擊情手足》贏得奧斯卡最佳男配角的基斯頓比爾，演技爐火純青，扮演19世紀偵探舉止優雅，眼神慧黠帶點憂鬱，最後一幕愛倫坡重提蘭度女兒尋死始末，他聞言神色大變，霎時熱淚盈眶，眼神潛藏悔恨與憤慨，情緒變化控制自如，可謂金像級演技的最佳示範。

相比之下，哈利梅靈受惠於角色的立體設計，令到這個曾在《哈利波特》飾演專門欺負哈利波特的達利表哥，把愛倫坡的特立獨行表露無遺，就算面對基斯頓比爾的強大氣場，表現亦毫不遜色，令人刮目相看。結局二人邊哭邊拆解案情的懺悔戲，一動一靜，張力十足，最後一個鏡頭，蘭度重返當日失去女兒的懸崖，擺出相同姿態，故事戛然而止，下場不言而喻。

《性上癮》法國女星莎樂甘斯堡（Charlotte Gainsbourg）亦客串一角，扮演酒吧職員派琪，雖然戲分不多，全靠她向愛倫坡提供線索，真相才能公諸於世。在這場神探大戰的戲碼，多得她在男人堆中穿插，稍為冲淡了剛陽味，總算是一宗美事。